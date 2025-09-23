    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    Eurozonen-Leitindex legt zu - Zürich im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte zeigen moderate Kursgewinne.
    • EuroStoxx 50 schließt 0,56% höher bei 5.472,39 Punkten.
    • Orsted-Aktien steigen nach US-Gerichtsentscheidung.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Eurozonen-Leitindex legt zu - Zürich im Minus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag teilweise zulegen können. Weitere Rekorde an den US-Börsen, die sich zuletzt moderat bewegten, gaben aber erneut keine größeren Impulse.

    Zum Handelsende notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,56 Prozent höher bei 5.472,39 Punkten. Auch der Pariser Cac 40 erholte sich nach seinem verhaltenen Wochenstart. Außerhalb des Euroraums verlor der vortags moderat freundliche Londoner FTSE 100 0,04 Prozent auf 9.223,32 Punkte. Der Züricher SMI schloss 0,19 Prozent tiefer mit 12.102,61 Punkten. Er hatte zu Wochenbeginn ebenfalls ein wenig zugelegt.

    Marktteilnehmer sprachen indes von einer soliden Verfassung der Börsen. "Das Zeitfenster für eine Herbstkorrektur, die man durch die Saisonalität erklären könnte, schließt sich langsam, aber sicher", stellte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest.

    Aktien von Orsted zogen um 4 Prozent an. Sie reagierte damit auf eine Gerichtsentscheidung in den USA. Danach können die Arbeiten an einem nahezu fertigen Windpark bei Rhode Island fortgesetzt werden. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte sich für einen Stopp des Projekts eingesetzt.

    Die europäischen Autowerte erholten sich von ihren Vortagsverlusten. Noch gefragter waren Einzelhandelsaktien im Schlepptau der starken Schwergewichte LVMH und Richemont aus der Luxusgüterbranche.

    Auch die schon zuletzt überwiegend starken Technologietitel gehörten zu den Gewinnern. Etwas gebremst wurde die Kaufbereitschaft allerdings von Nachrichten zu ASM International . Der Halbleiterausrüster hatte den Ausblick auf das zweite Halbjahr gesenkt. Die Aktien verloren nach zunächst stärkeren Abgaben letztlich 0,1 Prozent.

    Etwas besser sah es bei einem anderen niederländischen Wert aus. Heineken profitierten mit plus 0,7 Prozent von der Übernahme des mittelamerikanischen Getränke- und Einzelhandelsgeschäfts des Unternehmens Florida Ice and Farm Company. Analysten lobten den Schritt als strategisch sinnvoll.

    Dagegen zollte die Medizinbranche ihrer mehrtägigen Gewinnserie etwas Tribut. Im währungsgemischten Stoxx 50 zählten der Abnehmmittel-Spezialist Novo Nordisk und der Branchenriese Roche zu den schwächsten Werten./gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 500,6 auf Tradegate (23. September 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +8,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 170,18 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 453,89DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +575,27 %/+1.091,66 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
