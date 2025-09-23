Umwandlung von CO₂-Abfall in Hochleistungsschaumstoff für nachhaltige Mode

Fullstride Ventures stellt den carboncup vor, einen nachhaltigen Schaumstoff-BH-Cup, der denselben Komfort, dieselbe Atmungsaktivität und dieselbe Haltbarkeit bietet wie BHs aus herkömmlichen Materialien

Der Hochleistungsschaumstoff wird mit dem Polymer von Borealis hergestellt, das aus Infiniums eNaphtha gewonnen wird - einem kohlenstoffarmen Rohstoff, der aus abgeschiedenem Kohlendioxid (CO ₂ ) hergestellt wird, das sonst in die Atmosphäre freigesetzt würde.

Die Innovation stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne für die Kreislaufwirtschaft in der Bekleidungsindustrie dar.

WIEN und SACRAMENTO, Kalifornien und NEW YORK, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Borealis, Infinium und Fullstride Ventures stellen ein neues nachhaltiges Material für die Bekleidungsindustrie vor: ein Hochleistungsschaumstoff, der aus abgeschiedenen Kohlendioxid-Emissionen (CO₂) hergestellt wird. Eine der ersten Anwendungen dieses innovativen Materials ist der carboncup-BH-Cup von Fullstride, der einen wichtigen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft bei Intimbekleidung darstellt.

Der Schaum wird in einem mehrstufigen Verfahren hergestellt, das mit der Abscheidung von Kohlendioxid (CO₂) beginnt, das sonst in die Atmosphäre freigesetzt würde. Infiniums firmeneigenes Verfahren wandelt dieses Abfall-CO 2 in eNaphtha um - eine kohlenstoffarme Drop-in-Alternative zu Naphtha auf fossiler Basis. Borealis verwendet das eNaphtha dann für die Polymerisation zu Polyethylen, dem Rohstoff für die Schaumstoffproduktion. Das Ergebnis ist ein nachhaltiges Hochleistungsmaterial, das in der bestehenden Produktions- und Recycling-Infrastruktur effizient verarbeitet werden kann und gleichzeitig die strengen Anforderungen für den Einsatz in der Intimbekleidung erfüllt.

Der carboncup von Fullstride ist die erste kommerzielle Anwendung des neuen Schaumstoffs, der teilweise aus CO 2 -abgeleitetem eNaphtha hergestellt wird. Er bietet den gleichen Komfort, die gleiche Atmungsaktivität und die gleiche lang anhaltende Unterstützung wie herkömmlicher Schaumstoff, jedoch mit einem deutlich geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck im Vergleich zu den zu 100 % aus fossilem Polyurethan hergestellten Polstern.

"Diese bahnbrechende Innovation leitet nicht nur Kohlenstoff aus der Atmosphäre ab, sondern verringert auch die Abhängigkeit von endlichen fossilen Ressourcen", sagt Yossi Nasser, CEO von Fullstride, "Sie reduziert den Kohlenstoff-Fußabdruck unseres Produkts erheblich und stellt einen bedeutenden Fortschritt für nachhaltige Mode dar."