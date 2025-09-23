Fabasoft AG startet Aktienrückkauf: Jetzt investieren!
Fabasoft AG startet am 23. September 2025 einen bedeutenden Aktienrückkauf im Wert von 2 Millionen Euro, um ihre Marktposition zu stärken.
- Fabasoft AG hat am 23. September 2025 einen Aktienrückkauf beschlossen, genehmigt durch den Aufsichtsrat.
- Der Rückkauf erfolgt im Rahmen einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juli 2025.
- Geplant ist der Erwerb eigener Aktien im Gesamtvolumen von maximal 2 Millionen Euro, was etwa 1,2% des Grundkapitals entspricht.
- Der Rückkauf wird unter der Leitung einer Bank durchgeführt, die unabhängig über den Zeitpunkt der Käufe entscheidet.
- Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 25. September 2025 beginnen und bis zum 31. Januar 2027 dauern.
- Fabasoft ist ein österreichisches Softwareunternehmen, das sich auf Dokumenten- und Prozessmanagement spezialisiert hat und in der DACH-Region führend ist.
