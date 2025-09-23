Fabasoft AG startet Aktienrückkauf: Jetzt investieren!
Fabasoft AG kauft eigene Aktien zurück, um ihre Marktstellung zu festigen und die digitale Souveränität in der EU zu stärken.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Der Vorstand der Fabasoft AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Millionen Euro zurückzukaufen.
- Der Aktienrückkauf entspricht etwa 1,2% des Grundkapitals der Gesellschaft, basierend auf dem XETRA-Schlusskurs vom 22. September 2025.
- Der Rückkauf wird von einer Bank durchgeführt, die unabhängig über den Zeitpunkt des Erwerbs entscheidet, unter Beachtung der Safe-Harbour-Regelung der EU-Verordnung Nr. 596/2014.
- Der Aktienrückkauf beginnt voraussichtlich am 25. September 2025 und endet spätestens am 31. Januar 2027.
- Fabasoft ist ein führendes Softwareunternehmen und Cloud-Dienstleister im Bereich Dokumenten- und Prozessmanagement, mit Fokus auf digitale Souveränität in der EU und der Schweiz.
- Die Aktien der Fabasoft AG sind an mehreren deutschen Börsen notiert, darunter Frankfurt, Berlin und München.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fabasoft ist am 07.11.2025.
Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,37 % im
Plus.
