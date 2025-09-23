Baidu - Aktie gerät unter Druck - 23.09.2025

Die Baidu Aktie notiert aktuell bei 107,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,08 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,20 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Baidu ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und KI-Technologien spezialisiert hat. Es bietet die Baidu-Suchmaschine, KI-gestützte Sprachassistenten, Cloud-Dienste und autonome Fahrtechnologien an. Als Marktführer in der Internetsuche in China konkurriert es mit Alibaba, Tencent und Google. Baidus Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittlichen KI-Technologien und Investitionen in autonomes Fahren.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Baidu-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +52,19 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Baidu Aktie damit um +11,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Baidu auf +37,70 %.

Baidu Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,96 % 1 Monat +41,01 % 3 Monate +52,19 % 1 Jahr +42,09 %

Informationen zur Baidu Aktie

Es gibt 278 Mio. Baidu Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,94 Mrd. wert.

Baidu Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baidu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baidu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.