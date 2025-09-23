Oracle Aktie mit Kurseinbruch - 23.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von -4,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Oracle-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +55,37 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +5,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Oracle auf +71,97 %.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,81 % 1 Monat +36,59 % 3 Monate +55,37 % 1 Jahr +82,75 %

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 747,99 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Infobip, eine globale Cloud-Kommunikationsplattform und ein Partner von Oracle, hat gemeinsam mit Oracle die Fähigkeiten des Oracle Fusion Cloud Service durch die direkte Integration von WhatsApp und SMS Messaging erweitert. Diese Integration ist …

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.