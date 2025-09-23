Almonty Industries - Aktie geht steil - 23.09.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Almonty Industries einen Gewinn von +2,70 % verbuchen.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +10,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +227,79 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,39 % 1 Monat +25,82 % 3 Monate +2,70 % 1 Jahr +272,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die beschleunigte Bohrkampagne von Almonty Industries im Sangdong-Molybdänprojekt, die auf den Molybdänmangel in Südkorea reagiert. Die Teilnehmer erwarten positive wirtschaftliche Effekte und eine mögliche Kurssteigerung der Aktie, während die parallele Produktion von Molybdän und Wolfram als bedeutend für die Region angesehen wird. Zudem wird der Exklusivliefervertrag mit SeAH M&S als strategischer Vorteil hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. wert.

Almonty Industries Inc. (“Almonty” or the “Company“) (NASDAQ: ALM) (TSX: AII) (ASX: AII) (Frankfurt: ALI1), a leading global producer of tungsten critical to the U.S. defense and technology sectors, today announced that it has commenced a …

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.