Knaus Tabbert Aktie sackt ab - 23.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Knaus Tabbert Aktie. Mit einer Performance von -10,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Knaus Tabbert ist ein führender europäischer Hersteller von Freizeitfahrzeugen, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Wohnmobile, Wohnwagen und Kastenwagen. Wichtige Konkurrenten sind Hymer und Dethleffs. Das Unternehmen zeichnet sich durch fortschrittliche Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Knaus Tabbert in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +51,12 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Knaus Tabbert Aktie damit um +10,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Knaus Tabbert auf +69,31 %.

Knaus Tabbert Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,41 % 1 Monat +19,12 % 3 Monate +51,12 % 1 Jahr -36,12 %

Informationen zur Knaus Tabbert Aktie

Es gibt 10 Mio. Knaus Tabbert Aktien. Damit ist das Unternehmen 186,58 Mio. wert.

Knaus Tabbert kann die Prognose für 2025 nicht halten. Grund ist der bestehende Margendruck in der Branche. Der Preisdruck bleibt hoch, der Wettbewerb ist unverändert stark, es gibt weiter einen Angebotsüberhang. Auf diese Situation muss Knaus …

Die Aktien von Knaus Tabbert sind am Dienstag nach einem gekappten Ausblick des Wohnmobil- und Wohnwagenherstellers eingebrochen. Nachdem sie im frühen Handel noch mit einem moderaten Kursplus auf ein weiteres Hoch seit November vergangenen Jahres …

Knaus Tabbert Aktie jetzt kaufen?

Ob die Knaus Tabbert Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Knaus Tabbert Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.