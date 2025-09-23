    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVirgin Galactic Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Virgin Galactic Holdings

    Virgin Galactic Holdings - Aktie schießt in die Höhe +18,83 % - 23.09.2025

    Am 23.09.2025 ist die Virgin Galactic Holdings Aktie, bisher, um +18,83 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Virgin Galactic Holdings Aktie.

    Virgin Galactic ist ein Vorreiter im Weltraumtourismus mit suborbitalen Flügen, konkurriert mit Blue Origin und SpaceX, und bietet einzigartige Erlebnisse durch das SpaceShipTwo-System.

    Virgin Galactic Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Virgin Galactic Holdings Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +18,83 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Virgin Galactic Holdings Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +14,90 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Virgin Galactic Holdings Aktie damit um +6,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Virgin Galactic Holdings auf -49,37 %.

    Virgin Galactic Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,80 %
    1 Monat +8,52 %
    3 Monate +14,90 %
    1 Jahr -47,85 %

    Informationen zur Virgin Galactic Holdings Aktie

    Es gibt 58 Mio. Virgin Galactic Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,77 Mio. wert.

    Virgin Galactic Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Virgin Galactic Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Virgin Galactic Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US92766K4031WKN:A40EFX



