1&1 - Aktie erlebt Kurseinbruch - 23.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die 1&1 Aktie. Mit einer Performance von -3,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die 1&1-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,20 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -0,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +64,93 % gewonnen.

1&1 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,72 % 1 Monat +0,98 % 3 Monate +11,20 % 1 Jahr +52,22 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,48 Mrd. wert.

Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen einige US-Indizes Verluste. Diese Schwankungen spiegeln die aktuelle Marktstimmung wider.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

1&1 Aktie jetzt kaufen?

Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.