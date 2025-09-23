Regeneron Pharmaceuticals - Aktie stürzt rapide ab - 23.09.2025

Mit einer Performance von -5,02 % musste die Regeneron Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Regeneron Pharmaceuticals ist ein führendes Biopharma-Unternehmen, das innovative Medikamente für schwere Erkrankungen entwickelt. Hauptprodukte sind EYLEA und Dupixent. Mit starker F&E und der VelociSuite-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie Amgen und Genentech ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Regeneron Pharmaceuticals in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,40 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Regeneron Pharmaceuticals Aktie damit um +4,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -25,40 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Regeneron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,35 % 1 Monat +1,03 % 3 Monate +14,40 % 1 Jahr -50,42 %

Informationen zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 104 Mio. Regeneron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,52 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Regeneron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Regeneron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.