    Argentinischer Fußballverband und XTrend setzen erfolgreiche Partnerschaft auch im dritten Jahr fort

    Hong Kong (ots/PRNewswire) - Am 22. September 2025 gaben der argentinische
    Fußballverband (AFA) und der international anerkannte lizenzierte Devisenmakler
    XTrend die Erneuerung ihrer Sponsoringvereinbarung für das dritte Jahr in Folge
    bekannt. Durch die Vertragsverlängerung kann XTrend seine Markenförderung
    fortsetzen und seine Position als Fintech-Partner der Fußballweltmeister in
    Europa stärken.

    Seit Beginn der Zusammenarbeit haben XTrend und AFA eine starke Allianz
    aufgebaut, welche die Leidenschaft von Fußballfans mit dem Ehrgeiz von
    Finanzhändlern vereint. Die argentinische Nationalmannschaft, die für ihre
    Entschlossenheit, ihr Können und ihre Triumphe auf der Weltbühne -
    einschließlich des Gewinns der Weltmeisterschaft 2022 - gefeiert wird,
    verkörpert die gleichen Werte, die XTrend in der Handelsgemeinschaft fördert:
    Disziplin, Widerstandsfähigkeit und das Streben nach Erfolg.

    Kai T. H., Direktor von XTrend, sagte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, unser
    regionales Sponsoring mit der AFA für ein drittes Jahr in Folge zu verlängern.
    Diese fortgesetzte Partnerschaft ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Werte wie
    Exzellenz, Vertrauen sowie Innovation. Die Unterstützung der Weltmeister
    ermöglicht uns, mit Millionen Fans weltweit in Kontakt zu treten und ihnen
    einzigartige Erlebnisse zu bieten. Die Zusammenarbeit mit der AFA hat unser
    globales Wachstum stark vorangetrieben und wir freuen uns darauf, diesen Weg
    gemeinsam fortzusetzen sowie in den kommenden Jahren neue Höhen zu erreichen."

    Das verlängerte Sponsoring bedeutet, dass das XTrend-Branding weiterhin bei
    AFA-Spielen, Werbekampagnen und globalen Fan-Erlebnissen zu sehen sein wird, was
    die Sichtbarkeit der Marke XTrend weiter stärkt. Da Fußball eine der stärksten
    verbindenden Kräfte weltweit ist, bietet die Partnerschaft XTrend eine
    Plattform, um mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kontakt zu treten, die Werte
    wie Teamwork, Innovation und Ausdauer teilen.

    Während XTrend die dreijährige Partnerschaft mit AFA feiert, bekräftigt die
    Plattform auch ihr Ziel, eine sichere, zugängliche und innovative
    Handelsumgebung zu bieten. Durch benutzerfreundliche Funktionen sowie umfassende
    Bildungsressourcen ermöglicht XTrend Händlern aller Ebenen, mit Zuversicht an
    den globalen Finanzmärkten teilzunehmen.

    Sowohl XTrend als auch AFA sind entschlossen, diese erfolgreiche Zusammenarbeit
    weiter auszubauen sowie Fans und Nutzern gleichermaßen neue Möglichkeiten zu
    bieten, sich auf innovative Weise mit Fußball und Handel zu beschäftigen.

    Informationen zu XTrend

    XTrend ist ein weltweit anerkannter Devisenmakler, der Zugang zu einer breiten
    Palette von Finanzinstrumenten bietet. XTrend ist bekannt für seine innovative
    Technologie, sein intuitives Design sowie seinen Einsatz für den Erfolg seiner
    Kundschaft. XTrend ermöglicht Händlern auf der ganzen Welt, fundierte
    Entscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778598/1.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/argentinischer-f
    uWballverband-und-xtrend-setzen-erfolgreiche-partnerschaft-auch-im-dritten-jahr-
    fort-302564621.html

    Pressekontakt:

    Carrie Xu,
    yuqing.x@xtrendspeed.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171590/6123874
    OTS: XTrend




