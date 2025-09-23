Argentinischer Fußballverband und XTrend setzen erfolgreiche Partnerschaft auch im dritten Jahr fort
Hong Kong (ots/PRNewswire) - Am 22. September 2025 gaben der argentinische
Fußballverband (AFA) und der international anerkannte lizenzierte Devisenmakler
XTrend die Erneuerung ihrer Sponsoringvereinbarung für das dritte Jahr in Folge
bekannt. Durch die Vertragsverlängerung kann XTrend seine Markenförderung
fortsetzen und seine Position als Fintech-Partner der Fußballweltmeister in
Europa stärken.
Seit Beginn der Zusammenarbeit haben XTrend und AFA eine starke Allianz
aufgebaut, welche die Leidenschaft von Fußballfans mit dem Ehrgeiz von
Finanzhändlern vereint. Die argentinische Nationalmannschaft, die für ihre
Entschlossenheit, ihr Können und ihre Triumphe auf der Weltbühne -
einschließlich des Gewinns der Weltmeisterschaft 2022 - gefeiert wird,
verkörpert die gleichen Werte, die XTrend in der Handelsgemeinschaft fördert:
Disziplin, Widerstandsfähigkeit und das Streben nach Erfolg.
Kai T. H., Direktor von XTrend, sagte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, unser
regionales Sponsoring mit der AFA für ein drittes Jahr in Folge zu verlängern.
Diese fortgesetzte Partnerschaft ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Werte wie
Exzellenz, Vertrauen sowie Innovation. Die Unterstützung der Weltmeister
ermöglicht uns, mit Millionen Fans weltweit in Kontakt zu treten und ihnen
einzigartige Erlebnisse zu bieten. Die Zusammenarbeit mit der AFA hat unser
globales Wachstum stark vorangetrieben und wir freuen uns darauf, diesen Weg
gemeinsam fortzusetzen sowie in den kommenden Jahren neue Höhen zu erreichen."
Das verlängerte Sponsoring bedeutet, dass das XTrend-Branding weiterhin bei
AFA-Spielen, Werbekampagnen und globalen Fan-Erlebnissen zu sehen sein wird, was
die Sichtbarkeit der Marke XTrend weiter stärkt. Da Fußball eine der stärksten
verbindenden Kräfte weltweit ist, bietet die Partnerschaft XTrend eine
Plattform, um mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kontakt zu treten, die Werte
wie Teamwork, Innovation und Ausdauer teilen.
Während XTrend die dreijährige Partnerschaft mit AFA feiert, bekräftigt die
Plattform auch ihr Ziel, eine sichere, zugängliche und innovative
Handelsumgebung zu bieten. Durch benutzerfreundliche Funktionen sowie umfassende
Bildungsressourcen ermöglicht XTrend Händlern aller Ebenen, mit Zuversicht an
den globalen Finanzmärkten teilzunehmen.
Sowohl XTrend als auch AFA sind entschlossen, diese erfolgreiche Zusammenarbeit
weiter auszubauen sowie Fans und Nutzern gleichermaßen neue Möglichkeiten zu
bieten, sich auf innovative Weise mit Fußball und Handel zu beschäftigen.
Informationen zu XTrend
XTrend ist ein weltweit anerkannter Devisenmakler, der Zugang zu einer breiten
Palette von Finanzinstrumenten bietet. XTrend ist bekannt für seine innovative
Technologie, sein intuitives Design sowie seinen Einsatz für den Erfolg seiner
Kundschaft. XTrend ermöglicht Händlern auf der ganzen Welt, fundierte
Entscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
