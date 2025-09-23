Argentinischer Fußballverband und XTrend setzen erfolgreiche Partnerschaft auch im dritten Jahr fort

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Am 22. September 2025 gaben der argentinische

Fußballverband (AFA) und der international anerkannte lizenzierte Devisenmakler

XTrend die Erneuerung ihrer Sponsoringvereinbarung für das dritte Jahr in Folge

bekannt. Durch die Vertragsverlängerung kann XTrend seine Markenförderung

fortsetzen und seine Position als Fintech-Partner der Fußballweltmeister in

Europa stärken.



Seit Beginn der Zusammenarbeit haben XTrend und AFA eine starke Allianz

aufgebaut, welche die Leidenschaft von Fußballfans mit dem Ehrgeiz von

Finanzhändlern vereint. Die argentinische Nationalmannschaft, die für ihre

Entschlossenheit, ihr Können und ihre Triumphe auf der Weltbühne -

einschließlich des Gewinns der Weltmeisterschaft 2022 - gefeiert wird,

verkörpert die gleichen Werte, die XTrend in der Handelsgemeinschaft fördert:

Disziplin, Widerstandsfähigkeit und das Streben nach Erfolg.





Kai T. H., Direktor von XTrend, sagte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, unser

regionales Sponsoring mit der AFA für ein drittes Jahr in Folge zu verlängern.

Diese fortgesetzte Partnerschaft ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Werte wie

Exzellenz, Vertrauen sowie Innovation. Die Unterstützung der Weltmeister

ermöglicht uns, mit Millionen Fans weltweit in Kontakt zu treten und ihnen

einzigartige Erlebnisse zu bieten. Die Zusammenarbeit mit der AFA hat unser

globales Wachstum stark vorangetrieben und wir freuen uns darauf, diesen Weg

gemeinsam fortzusetzen sowie in den kommenden Jahren neue Höhen zu erreichen."



Das verlängerte Sponsoring bedeutet, dass das XTrend-Branding weiterhin bei

AFA-Spielen, Werbekampagnen und globalen Fan-Erlebnissen zu sehen sein wird, was

die Sichtbarkeit der Marke XTrend weiter stärkt. Da Fußball eine der stärksten

verbindenden Kräfte weltweit ist, bietet die Partnerschaft XTrend eine

Plattform, um mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kontakt zu treten, die Werte

wie Teamwork, Innovation und Ausdauer teilen.



Während XTrend die dreijährige Partnerschaft mit AFA feiert, bekräftigt die

Plattform auch ihr Ziel, eine sichere, zugängliche und innovative

Handelsumgebung zu bieten. Durch benutzerfreundliche Funktionen sowie umfassende

Bildungsressourcen ermöglicht XTrend Händlern aller Ebenen, mit Zuversicht an

den globalen Finanzmärkten teilzunehmen.



Sowohl XTrend als auch AFA sind entschlossen, diese erfolgreiche Zusammenarbeit

weiter auszubauen sowie Fans und Nutzern gleichermaßen neue Möglichkeiten zu

bieten, sich auf innovative Weise mit Fußball und Handel zu beschäftigen.



Informationen zu XTrend



XTrend ist ein weltweit anerkannter Devisenmakler, der Zugang zu einer breiten

Palette von Finanzinstrumenten bietet. XTrend ist bekannt für seine innovative

Technologie, sein intuitives Design sowie seinen Einsatz für den Erfolg seiner

Kundschaft. XTrend ermöglicht Händlern auf der ganzen Welt, fundierte

Entscheidungen zu treffen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.



