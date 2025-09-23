    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach einer Veranstaltung mit Leapmotor zur Zusammenarbeit mit dem Autokonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Leapmotor-Management habe sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr bekräftigt, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte auch im kommenden Jahr stabil bleiben./niw/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 8,439EUR auf Tradegate (23. September 2025, 19:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach einer Veranstaltung mit Leapmotor zur Zusammenarbeit mit dem Autokonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Leapmotor-Management habe sein Auslieferungsziel für das …