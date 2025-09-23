JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach einer Veranstaltung mit Leapmotor zur Zusammenarbeit mit dem Autokonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Leapmotor-Management habe sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr bekräftigt, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte auch im kommenden Jahr stabil bleiben./niw/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:06 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 8,439EUR auf Tradegate (23. September 2025, 19:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

