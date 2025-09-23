    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 24. September 2025

    (In der Überschrift wurde das Datum aktualisiert.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag

    12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25
    15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25
    13:00 USA: Hypothekenanträge
    16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

    DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

    DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

    LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
