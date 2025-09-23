JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 4650 Pence belassen. Die Logistikagentur des US-Verteidigungsministeriums DLA plane den Kauf von Scandiumoxid beim Bergbaukonzern zu einem höheren Preis als dem erwarteten Marktpreis, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn das für Rio Tinto positiv sei, habe der Deal für kleinere Scandiumproduzenten noch größeres Potenzial./niw/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,99EUR auf Tradegate (23. September 2025, 19:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher LaFemina

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46,5

Kursziel alt: 46,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,50 £ , was einem Rückgang von -1,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer