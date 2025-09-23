Börsen Update
Börsen Update USA - 23.09. - US Tech 100 schwach -0,66 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.282,00 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +2,15 %, Johnson & Johnson +1,31 %, Boeing +1,28 %, Chevron Corporation +1,15 %, 3M +0,93 %
Flop-Werte: Amazon -2,86 %, NVIDIA -2,80 %, Salesforce -1,85 %, Visa (A) -1,26 %, Microsoft -1,21 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:58) bei 24.592,23 PKT und fällt um -0,66 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +3,66 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,60 %, Diamondback Energy +2,97 %, Intel +2,85 %, CSX +2,71 %
Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -5,67 %, Synopsys -4,56 %, Shopify -4,52 %, Amazon -2,86 %, NVIDIA -2,80 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:58) bei 6.657,13 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Halliburton +6,75 %, McKesson +6,39 %, Texas Pacific Land +6,17 %, Molina Healthcare +4,89 %, AppLovin Registered (A) +3,66 %
Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -5,67 %, Enphase Energy -5,54 %, Generac Holdings -5,07 %, Synopsys -4,56 %, Oracle -4,24 %
