Aktienmärkte im Bärenmarkt gegenüber Gold: -24% seit Jahresbeginn!

Bekanntlich sind die US-Aktienmärkte von Allzeithoch zu Allzeithoch gestiegen in diesem Jahr - aber gegenüber Gold befinden sich diese Aktienmärkte dennoch in einem Bärenmarkt: so hat der Dow Jones Industrials gegenüber -24% verloren seit Jahresbeginn! Stehen wir erst am Beginn einer Gold-Hausse, weil viele große Investoren unterinvestiert sind? Oder ist die Rally beim gelben Edelmetall ein Warnsignal, das etwas im System nicht stimmt - oder eine geopolitische Krise bevorsteht? So oder so: die KI-Euphorie ist der maßgebliche Treiber für die Aktienmärkte - aber mittlerweile mehren sich die warnenden Stimmen, nachdem die großen Tech-Konzerne sich gegenseitig Umsätze zuschieben und nach wir vor unklar ist, wie sich diese massiven Investitionen auszahlen sollen..

