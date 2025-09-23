    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    Aktienmärkte im Bärenmarkt gegenüber Gold: -24% seit Jahresbeginn!

    So hat der Dow Jones Industrials gegenüber -24% verloren seit Jahresbeginn! Stehen wir erst am Beginn einer Gold-Hausse?

    Bekanntlich sind die US-Aktienmärkte von Allzeithoch zu Allzeithoch gestiegen in diesem Jahr - aber gegenüber Gold befinden sich diese Aktienmärkte dennoch in einem Bärenmarkt: so hat der Dow Jones Industrials gegenüber -24% verloren seit Jahresbeginn! Stehen wir erst am Beginn einer Gold-Hausse, weil viele große Investoren unterinvestiert sind? Oder ist die Rally beim gelben Edelmetall ein Warnsignal, das etwas im System nicht stimmt - oder eine geopolitische Krise bevorsteht? So oder so: die KI-Euphorie ist der maßgebliche Treiber für die Aktienmärkte - aber mittlerweile mehren sich die warnenden Stimmen, nachdem die großen Tech-Konzerne sich gegenseitig Umsätze zuschieben und nach wir vor unklar ist, wie sich diese massiven Investitionen auszahlen sollen..

    Hinweise aus Video:

    1. Gold, der Abstieg des Westens und die Ent-Dollarisierung der Welt! Thomas Bachheimer im Gespräch

    2. Gold im Rausch – Top-Experten erklären – China als Lagerstätte

     

    Das Video "Aktienmärkte im Bärenmarkt gegenüber Gold: -24% seit Jahresbeginn! " sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
