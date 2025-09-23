SMIRNOFF UND TROYE SIVAN VERÖFFENTLICHEN NEUES GESCHÄFTSUPDATE AUS DEM "VIBES HQ" UND STARTEN DIE "BRIEFCASE DROP"-SCHNITZELJAGD FÜR FANS

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Challenge findet als Auftakt zum"International Vodka Day" statt- Die spielerische Initiative, die von Smirnoff und der globalen PopsensationTroye Sivan gefördert wird, soll Menschen dazu inspirieren, sich mit Freundenzu verbinden und ihre ultimativen IRL-Hänge zu feiern.- Dies ist der nächste Teil der "Chief Vibes OFFicer (CVO)"-Geschichte, in demTroye, der im November letzten Jahres zum CVO ernannt wurde, den Zuschauerneinen Blick hinter die Kulissen des Vibes-Hauptquartiers gewährt.- Rechtlich gesehen müssen wir sagen, dass "Chief Vibes OFFicer" kein echterTitel und "Vibes HQ" kein echter Arbeitsplatz ist - beides wird nur zuWerbezwecken verwendet (aber verratet es nicht Troye ...)- HERO-YouTube-Link HIER (https://youtu.be/nW_G6nXILf0) und sämtlichesMedienmaterial HIER (https://drive.google.com/drive/folders/10NWG8copF9NVAXcozYBy6xwQgDNQgDTg?usp=share_link)Smirnoff, die weltweite Nr. 1 unter den Wodka-Marken, [1] startet heute inZusammenarbeit mit der globalen Pop-Sensation Troye Sivan eine spielerische"Briefcase Drop"-Aktion, eine Schnitzeljagd mit Aktentaschen, welche dieMenschen an diesem Internationalen Wodka-Tag (4. Oktober) zum ultimativenIRL-Abend mit ihren Freunden zusammenbringt. Die Ankündigung kommt zu einemZeitpunkt, an dem Troye Sivan seinen Fans mit einer augenzwinkernden Tour durchdas "Smirnoff Vibes HQ" einen Einblick in das Leben eines "Chief Vibes OFFicer"bei Smirnoff gibt.Von URL zu IRL, die "Briefcase Drop"-Aktion wird am 2. Oktober in Los Angelesstattfinden, Troyes Heimatstadt, wenn er sich in den USA aufhält, und ermutigtalle, ihre Pläne aus dem Gruppenchat zu nehmen und sich IRL zum ultimativenGruppenabend (Ü-21) zu treffen. An kultigen Orten in ganz L.A. werden Fans(Ü-21) Hinweise von Troye und Smirnoff zusammensetzen, um die Aktentaschen zufinden - und, im Sinne der Zusammenführung von Menschen, um sie zu finden,brauchen sie einen Hinweis und um den Preis zu erhalten, brauchen sie ihre Crew.** Im Inneren finden die potenziellen Gewinner ein personalisiertes Video vonTroye und können ihren Preis anfordern, darunter ein von CVO organisiertesWochenende in Palm Springs - z. B. Sonne, Lo-Fi-Chill und die höchsten Vibes.Troye wurde im November 2024 zum "Chief Vibes OFFicer (CVO)" von Smirnoffernannt. Damit begann eine aufregende, mehrjährige Partnerschaft mit einemklaren Ziel - die Menschen nach draußen zu bringen, sie zusammenzubringen undOFF zu gehen.Mit der jährlichen Leistungsüberprüfung am Horizont kann man mit Sicherheitsagen, dass Troye als CVO einige 10/10 Ergebnisse geliefert hat - eine