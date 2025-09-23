    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    SMIRNOFF UND TROYE SIVAN VERÖFFENTLICHEN NEUES GESCHÄFTSUPDATE AUS DEM "VIBES HQ" UND STARTEN DIE "BRIEFCASE DROP"-SCHNITZELJAGD FÜR FANS

    Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Challenge findet als Auftakt zum
    "International Vodka Day" statt

    - Die spielerische Initiative, die von Smirnoff und der globalen Popsensation
    Troye Sivan gefördert wird, soll Menschen dazu inspirieren, sich mit Freunden
    zu verbinden und ihre ultimativen IRL-Hänge zu feiern.
    - Dies ist der nächste Teil der "Chief Vibes OFFicer (CVO)"-Geschichte, in dem
    Troye, der im November letzten Jahres zum CVO ernannt wurde, den Zuschauern
    einen Blick hinter die Kulissen des Vibes-Hauptquartiers gewährt.
    - Rechtlich gesehen müssen wir sagen, dass "Chief Vibes OFFicer" kein echter
    Titel und "Vibes HQ" kein echter Arbeitsplatz ist - beides wird nur zu
    Werbezwecken verwendet (aber verratet es nicht Troye ...)
    - HERO-YouTube-Link HIER (https://youtu.be/nW_G6nXILf0) und sämtliches
    Medienmaterial HIER (https://drive.google.com/drive/folders/10NWG8copF9NVAXcoz
    YBy6xwQgDNQgDTg?usp=share_link)

    Smirnoff, die weltweite Nr. 1 unter den Wodka-Marken, [1] startet heute in
    Zusammenarbeit mit der globalen Pop-Sensation Troye Sivan eine spielerische
    "Briefcase Drop"-Aktion, eine Schnitzeljagd mit Aktentaschen, welche die
    Menschen an diesem Internationalen Wodka-Tag (4. Oktober) zum ultimativen
    IRL-Abend mit ihren Freunden zusammenbringt. Die Ankündigung kommt zu einem
    Zeitpunkt, an dem Troye Sivan seinen Fans mit einer augenzwinkernden Tour durch
    das "Smirnoff Vibes HQ" einen Einblick in das Leben eines "Chief Vibes OFFicer"
    bei Smirnoff gibt.

    Von URL zu IRL, die "Briefcase Drop"-Aktion wird am 2. Oktober in Los Angeles
    stattfinden, Troyes Heimatstadt, wenn er sich in den USA aufhält, und ermutigt
    alle, ihre Pläne aus dem Gruppenchat zu nehmen und sich IRL zum ultimativen
    Gruppenabend (Ü-21) zu treffen. An kultigen Orten in ganz L.A. werden Fans
    (Ü-21) Hinweise von Troye und Smirnoff zusammensetzen, um die Aktentaschen zu
    finden - und, im Sinne der Zusammenführung von Menschen, um sie zu finden,
    brauchen sie einen Hinweis und um den Preis zu erhalten, brauchen sie ihre Crew.
    ** Im Inneren finden die potenziellen Gewinner ein personalisiertes Video von
    Troye und können ihren Preis anfordern, darunter ein von CVO organisiertes
    Wochenende in Palm Springs - z. B. Sonne, Lo-Fi-Chill und die höchsten Vibes.

    Troye wurde im November 2024 zum "Chief Vibes OFFicer (CVO)" von Smirnoff
    ernannt. Damit begann eine aufregende, mehrjährige Partnerschaft mit einem
    klaren Ziel - die Menschen nach draußen zu bringen, sie zusammenzubringen und
    OFF zu gehen.

    Mit der jährlichen Leistungsüberprüfung am Horizont kann man mit Sicherheit
    sagen, dass Troye als CVO einige 10/10 Ergebnisse geliefert hat - eine
