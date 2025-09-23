    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp
    JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 15,00 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordea sei eine der qualitativ hochwertigsten Banken Europas und könne auf dem Kapitalmarkttag am 5. November ihre Vorteile durch das Engagement in Nordeuropa darlegen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im Fokus dürften die Wachstumsmöglichkeiten und die Kosteneffizienz stehen. Dank einer überdurchschnittlichen Ausschüttungsquote sowie hoher und verlässlicher Erträge bleibe die Aktie seine einzige Kaufempfehlung unter den nordeuropäischen Banken./gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:31 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 13,99EUR auf Tradegate (23. September 2025, 20:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Alexander Demetriou
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 16,60
    Kursziel alt: 15,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



