    BitMine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 2 % des Ethereum-Netzwerks übersteigen und die ETH-Bestände mehr als 2,4 Millionen Token sowie Krypto- und Bargeldbestände in Höhe von insgesamt 11,4 Milliarden US-Dol

    Las Vegas (ots/PRNewswire) - BitMine besitzt nun mehr als 2 % des
    ETH-Token-Angebots und nähert sich damit dem Ziel "Alchemy of 5 %"

    BitMine Crypto und Bargeldbestände sowie "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt
    11,4 Milliarden US-Dollar, darunter 2,416 Millionen ETH-Token, unbelastete
    Barmittel in Höhe von 345 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

    BitMine ist die am 24. häufigsten gehandelte Aktie in den USA mit einem
    Handelsvolumen von 3,5 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

    BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren
    unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller
    III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas "Tom"
    Lee, um das Ziel von BitMine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben.

    (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das
    "Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt
    auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, hat
    heute bekannt gegeben, dass es Kryptowährungen , Bargeld und "Moonshots" im
    Gesamtwert von 11,4 Milliarden US-Dollar hält.

    Mit Stand zum 21. September um 4:00 pm ET umfassen die Kryptowährungsbestände
    des Unternehmens 2.416.054 ETH zu einem Preis von 4.497 USD pro ETH (Bloomberg),
    192 Bitcoin (BTC) und eine Beteiligung in Höhe von 175 Millionen USD an Eightco
    Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie unbelastete Barmittel in Höhe von
    345 Millionen USD.

    Die Kryptobestände von BitMine sind die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries
    und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries, hinter Strategy Inc (MSTR), das
    638.460 BTC im Wert von 74 Milliarden US-Dollar besitzt. BitMine bleibt das
    größte ETH-Treasury weltweit.

    "Die ETH-Bestände von BitMine übersteigen nun 2 % des Angebots, während wir uns
    unserem Ziel "Alchemie der 5 %" des ETH-Angebots nähern. Anfang August näherten
    wir uns einem Bestand von 1 % der ETH, als der Aktienkurs von BitMine bei 38 USD
    (20-Tage-Durchschnitt) lag. Nachdem wir nun 2 % überschritten haben, liegt der
    Aktienkurs von BitMine bei über 61 USD", erklärte Thomas "Tom" Lee von
    Fundstrat, Vorsitzender von BitMine. "Wie wir in der Botschaft unseres
    Vorsitzenden vom August erwähnt haben, führt die Konvergenz von Wall Street, die
    sich in Richtung Blockchain bewegt, und KI/agentenbasierter KI, die eine
    Token-Wirtschaft schafft, zu einem Superzyklus für Ethereum. Das Potenzgesetz
    begünstigt große Inhaber von ETH, daher verfolgen wir die "Alchemie der 5 %" von
    ETH."

    Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die
