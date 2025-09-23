BitMine Immersion (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 2 % des Ethereum-Netzwerks übersteigen und die ETH-Bestände mehr als 2,4 Millionen Token sowie Krypto- und Bargeldbestände in Höhe von insgesamt 11,4 Milliarden US-Dol

Las Vegas (ots/PRNewswire) - BitMine besitzt nun mehr als 2 % des

ETH-Token-Angebots und nähert sich damit dem Ziel "Alchemy of 5 %"



BitMine Crypto und Bargeldbestände sowie "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt

11,4 Milliarden US-Dollar, darunter 2,416 Millionen ETH-Token, unbelastete

Barmittel in Höhe von 345 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände



BitMine ist die am 24. häufigsten gehandelte Aktie in den USA mit einem

Handelsvolumen von 3,5 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)





BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investorenunterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill MillerIII, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas "Tom"Lee, um das Ziel von BitMine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben.(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das"Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunktauf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, hatheute bekannt gegeben, dass es Kryptowährungen , Bargeld und "Moonshots" imGesamtwert von 11,4 Milliarden US-Dollar hält.Mit Stand zum 21. September um 4:00 pm ET umfassen die Kryptowährungsbeständedes Unternehmens 2.416.054 ETH zu einem Preis von 4.497 USD pro ETH (Bloomberg),192 Bitcoin (BTC) und eine Beteiligung in Höhe von 175 Millionen USD an EightcoHoldings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie unbelastete Barmittel in Höhe von345 Millionen USD.Die Kryptobestände von BitMine sind die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuriesund die Nummer 2 unter den globalen Treasuries, hinter Strategy Inc (MSTR), das638.460 BTC im Wert von 74 Milliarden US-Dollar besitzt. BitMine bleibt dasgrößte ETH-Treasury weltweit."Die ETH-Bestände von BitMine übersteigen nun 2 % des Angebots, während wir unsunserem Ziel "Alchemie der 5 %" des ETH-Angebots nähern. Anfang August nähertenwir uns einem Bestand von 1 % der ETH, als der Aktienkurs von BitMine bei 38 USD(20-Tage-Durchschnitt) lag. Nachdem wir nun 2 % überschritten haben, liegt derAktienkurs von BitMine bei über 61 USD", erklärte Thomas "Tom" Lee vonFundstrat, Vorsitzender von BitMine. "Wie wir in der Botschaft unseresVorsitzenden vom August erwähnt haben, führt die Konvergenz von Wall Street, diesich in Richtung Blockchain bewegt, und KI/agentenbasierter KI, die eineToken-Wirtschaft schafft, zu einem Superzyklus für Ethereum. Das Potenzgesetzbegünstigt große Inhaber von ETH, daher verfolgen wir die "Alchemie der 5 %" vonETH."Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die