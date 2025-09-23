2025 World Manufacturing Convention vom 20. bis 23. September in Hefei, Anhui, geplant

HEFEI, China, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Die World Manufacturing Convention (WMC) ist eine international anerkannte Veranstaltung, die vom Staatsrat unterstützt wird, um die diplomatischen Initiativen Chinas voranzutreiben und den Kontakt und die Zusammenarbeit von Anhui mit globalen Interessengruppen zu fördern. Der diesjährige Kongress, der vom 20. bis 23. September in Hefei, Provinz Anhui, stattfindet, steht unter dem Motto "Intelligente Fertigung für eine bessere Zukunft". Die Slowakei wird als Ehrengastland teilnehmen, während die Provinz Henan als Ehrengastprovinz fungiert, was ihre besondere Rolle im diesjährigen Programm unterstreicht. Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören eine Eröffnungszeremonie, Hauptvorträge, Matchmaking-Sitzungen für Großinvestitionen, eine Ausstellung, in der die Errungenschaften des verarbeitenden Gewerbes im Rahmen des 14th Fünfjahresplans vorgestellt werden, Veranstaltungen zur Vernetzung von Unternehmen und Lieferketten sowie Pressegespräche.

Eine Reihe von offiziellen Berichten, darunter die 2025 Top 500 Chinese Manufacturing Enterprises, der Development Report on Ten Key Areas in Building a Manufacturing Powerhouse und der Digital Transformation Capability Level of Manufacturing Industry (2025), werden auf der Veranstaltung vorgestellt. Diese Veröffentlichungen geben einen Einblick in Chinas Ansätze und Perspektiven zur Förderung der globalen Fertigung. Der Kongress gliedert sich in vier Hauptveranstaltungen, sechs Treffen für Investitionsentscheidungen und 23 Spezialprogramme. In zehn umfassenden Ausstellungsbereichen werden die Errungenschaften auf nationaler und provinzieller Ebene im Rahmen des aktuellen Fünfjahresplans vorgestellt und die Fortschritte in verschiedenen Bereichen veranschaulicht.

Aktive Beteiligung und gesellschaftliches Engagement stehen auch weiterhin im Mittelpunkt der World Manufacturing Convention. Die diesjährige Veranstaltung wird den modernen industriellen Rahmen von Anhui "6178" hervorheben, der sechs Kernindustrien, zehn strategische Wachstumssektoren, sieben aufstrebende Bereiche und acht hochwertige Dienstleistungsindustrien umfasst. Das Übereinkommen zielt darauf ab, die internationale Zusammenarbeit und die Investitionsmöglichkeiten zu stärken und gleichzeitig die Modernisierung traditioneller Industrien, den Ausbau neuer Industriecluster und die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation zu unterstützen. Bis heute wurden 932 Vorverträge mit einem voraussichtlichen Investitionswert von 424,6 Milliarden RMB abgeschlossen, was ein starkes Engagement für praktische Zusammenarbeit und messbare Ergebnisse beweist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779305/2025_World_Manufacturing_Convention__WMC.jpg

