Millionen Kinderleben stehen auf dem Spiel, Bill Gates sagt, die Menschheit stehe an einem Scheideweg

Bei der 2025 Goalkeepers-Veranstaltung stellt Gates einen Fahrplan vor, wie bis 2045 Millionen weiterer Kinderleben gerettet werden können, wenn Regierungen jeden Dollar optimal einsetzen und eine Pipeline erschwinglicher, lebensrettender Innovationen aufbauen

Auszeichnung des spanischen Ministerpräsidenten mit dem Global Goalkeeper Award 2025 und 10 Champions für ihren Einfallsreichtum und ihre Widerstandsfähigkeit sowie dafür, dass sie angesichts drastischer Mittelkürzungen Hoffnung und Lösungen bieten

NEW YORK, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Bei der 2025 Goalkeepers-Veranstaltung stand Bill Gates, Vorsitzender der Gates Foundation, vor einem Publikum von mehr als 1.000 Führungskräften aus Politik, Gesellschaft, Philanthropie und Privatwirtschaft aus aller Welt und richtete einen eindringlichen, aber hoffnungsvollen Appell an die Staats- und Regierungschefs der Welt: Retten Sie Millionen von Kindern das Leben und machen Sie einige der tödlichsten Krankheiten bis 2045 zu Geschichte.

„Die Menschheit steht an einem Scheideweg. Da das Leben von Millionen von Kindern auf dem Spiel steht, haben die Staats- und Regierungschefs weltweit die einmalige Chance, etwas Außergewöhnliches zu leisten", sagte Gates. „Die Entscheidungen, die sie jetzt treffen – ob sie die vorgeschlagenen drastischen Kürzungen der Gesundheitshilfe vorantreiben oder den Kindern dieser Welt die Chance auf ein gesundes Leben geben, die sie verdienen – werden darüber entscheiden, welche Zukunft wir der nächsten Generation hinterlassen."

In diesem Jahr haben Geberländer, die mit innenpolitischen Herausforderungen, hoher Verschuldung und einer alternden Bevölkerung zu kämpfen haben, ihre Mittel für die globale Entwicklungshilfe im Gesundheitsbereich (DAH) drastisch gekürzt. Laut einer aktuellen Studie des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) sank die weltweite DAH zwischen 2024 und 2025 um 21 % und befindet sich nun auf dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren. Da wichtige Entscheidungen zur Finanzierung des globalen Gesundheitswesens noch vor Jahresende erwartet werden, könnte das Gesamtfinanzierungsvolumen steigen. Wenn die derzeitigen Kürzungen jedoch bestehen bleiben, gefährden sie den jahrzehntelangen Fortschritt, durch den die Kindersterblichkeit seit 2000 um die Hälfte gesenkt werden konnte – von 10 Millionen Kindern auf weniger als 5 Millionen Kinder pro Jahr –, eine der größten Errungenschaften der Menschheit.