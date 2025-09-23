    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChongqing Changan Automobile (A) AktievorwärtsNachrichten zu Chongqing Changan Automobile (A)

    Kunden durch kontinuierliche Innovation zum Erfolg auf globalen Märkten befähigen

    Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2025 hielt Charles Yang,
    leitender Vizepräsident von Huawei und Präsident von Huawei Cloud Global
    Marketing and Sales Service, eine Grundsatzrede. Er stellte die innovativen
    Technologien und Praktiken der Huawei Cloud vor und erläuterte, wie diese den
    globalen Kunden helfen, durch digitale und intelligente Transformation
    geschäftlichen Erfolg zu erzielen. Er erklärte, dass Huawei Cloud weiterhin
    technologische Innovationen vorantreiben und ein umfassendes Support-System mit
    "einer globalen Cloud-Infrastruktur und zwei Antrieben - Daten und KI" aufbauen
    werde, um globale Kunden und Partner in die Lage zu versetzen, Wachstum zu
    erzielen.

    Im Zeitalter der digitalen Intelligenz stehen Unternehmen vor komplexen
    Herausforderungen. Charles Yang stellte die vier Kernfunktionen der Huawei Cloud
    vor, die Unternehmen beim Wachstum helfen können. Die erste ist KooVerse, eine
    globale Cloud-Infrastruktur, die Kunden flexible Cloud-Dienste bietet. An
    zweiter Stelle stehen Data Enablement Services, die Daten effizient
    bereitstellen und den Wert der Daten freisetzen. Die dritte ist eine
    One-Stop-Plattform für die KI-Entwicklung, die Unternehmen dabei unterstützt,
    KI-native Anwendungen einfacher zu erstellen. Viertens vereint Huawei Cloud die
    besten Praktiken der globalen intelligenten Transformation und stellt sie über
    Cloud-Services zur Verfügung.

    KooVerse: globales Geschäftswachstum beschleunigen

    Huawei Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen, die auf globale Märkte
    expandieren, und bietet mit KooVerse eine globale Cloud-Infrastruktur, die
    Unternehmen weltweit Zugang zu den nächstgelegenen Ressourcen von Huawei Cloud
    ermöglicht. Das bedeutet, dass Unternehmen von flexiblen, sicheren und stabilen
    Diensten profitieren und gleichzeitig ihr globales Geschäftswachstum
    beschleunigen können.

    DeFacto, ein führender Fast-Fashion-Händler in der Türkei, bietet
    E-Commerce-Dienste in über 100 Ländern an und sieht sich mit der Herausforderung
    konfrontiert, dass der Datenverkehr während der Werbezeiten um mehr als das
    Zehnfache ansteigt. Der Containerdienst von Huawei Cloud, der eine automatische
    Kapazitätserweiterung von 4.000 Pods innerhalb von 30 Sekunden ermöglicht, hat
    dieses Problem erfolgreich angegangen. Darüber hinaus erreicht DeFacto dank der
    Huawei Cloud KooVerse eine Antwortlatenz von weniger als 25 ms vor Ort und 50 ms
    in Ägypten, was die Benutzerzufriedenheit und die Bestellungsumsetzung deutlich
    erhöht. Seit 2023 laufen die Services von DeFacto seit 659 Tagen stabil in der
