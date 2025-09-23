Kunden durch kontinuierliche Innovation zum Erfolg auf globalen Märkten befähigen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2025 hielt Charles Yang,leitender Vizepräsident von Huawei und Präsident von Huawei Cloud GlobalMarketing and Sales Service, eine Grundsatzrede. Er stellte die innovativenTechnologien und Praktiken der Huawei Cloud vor und erläuterte, wie diese denglobalen Kunden helfen, durch digitale und intelligente Transformationgeschäftlichen Erfolg zu erzielen. Er erklärte, dass Huawei Cloud weiterhintechnologische Innovationen vorantreiben und ein umfassendes Support-System mit"einer globalen Cloud-Infrastruktur und zwei Antrieben - Daten und KI" aufbauenwerde, um globale Kunden und Partner in die Lage zu versetzen, Wachstum zuerzielen.Im Zeitalter der digitalen Intelligenz stehen Unternehmen vor komplexenHerausforderungen. Charles Yang stellte die vier Kernfunktionen der Huawei Cloudvor, die Unternehmen beim Wachstum helfen können. Die erste ist KooVerse, eineglobale Cloud-Infrastruktur, die Kunden flexible Cloud-Dienste bietet. Anzweiter Stelle stehen Data Enablement Services, die Daten effizientbereitstellen und den Wert der Daten freisetzen. Die dritte ist eineOne-Stop-Plattform für die KI-Entwicklung, die Unternehmen dabei unterstützt,KI-native Anwendungen einfacher zu erstellen. Viertens vereint Huawei Cloud diebesten Praktiken der globalen intelligenten Transformation und stellt sie überCloud-Services zur Verfügung.KooVerse: globales Geschäftswachstum beschleunigenHuawei Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen, die auf globale Märkteexpandieren, und bietet mit KooVerse eine globale Cloud-Infrastruktur, dieUnternehmen weltweit Zugang zu den nächstgelegenen Ressourcen von Huawei Cloudermöglicht. Das bedeutet, dass Unternehmen von flexiblen, sicheren und stabilenDiensten profitieren und gleichzeitig ihr globales Geschäftswachstumbeschleunigen können.DeFacto, ein führender Fast-Fashion-Händler in der Türkei, bietetE-Commerce-Dienste in über 100 Ländern an und sieht sich mit der Herausforderungkonfrontiert, dass der Datenverkehr während der Werbezeiten um mehr als dasZehnfache ansteigt. Der Containerdienst von Huawei Cloud, der eine automatischeKapazitätserweiterung von 4.000 Pods innerhalb von 30 Sekunden ermöglicht, hatdieses Problem erfolgreich angegangen. Darüber hinaus erreicht DeFacto dank derHuawei Cloud KooVerse eine Antwortlatenz von weniger als 25 ms vor Ort und 50 msin Ägypten, was die Benutzerzufriedenheit und die Bestellungsumsetzung deutlicherhöht. Seit 2023 laufen die Services von DeFacto seit 659 Tagen stabil in der