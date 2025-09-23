Huawei Cloud
Kunden durch kontinuierliche Innovation zum Erfolg auf globalen Märkten befähigen
Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2025 hielt Charles Yang,
leitender Vizepräsident von Huawei und Präsident von Huawei Cloud Global
Marketing and Sales Service, eine Grundsatzrede. Er stellte die innovativen
Technologien und Praktiken der Huawei Cloud vor und erläuterte, wie diese den
globalen Kunden helfen, durch digitale und intelligente Transformation
geschäftlichen Erfolg zu erzielen. Er erklärte, dass Huawei Cloud weiterhin
technologische Innovationen vorantreiben und ein umfassendes Support-System mit
"einer globalen Cloud-Infrastruktur und zwei Antrieben - Daten und KI" aufbauen
werde, um globale Kunden und Partner in die Lage zu versetzen, Wachstum zu
erzielen.
Im Zeitalter der digitalen Intelligenz stehen Unternehmen vor komplexen
Herausforderungen. Charles Yang stellte die vier Kernfunktionen der Huawei Cloud
vor, die Unternehmen beim Wachstum helfen können. Die erste ist KooVerse, eine
globale Cloud-Infrastruktur, die Kunden flexible Cloud-Dienste bietet. An
zweiter Stelle stehen Data Enablement Services, die Daten effizient
bereitstellen und den Wert der Daten freisetzen. Die dritte ist eine
One-Stop-Plattform für die KI-Entwicklung, die Unternehmen dabei unterstützt,
KI-native Anwendungen einfacher zu erstellen. Viertens vereint Huawei Cloud die
besten Praktiken der globalen intelligenten Transformation und stellt sie über
Cloud-Services zur Verfügung.
KooVerse: globales Geschäftswachstum beschleunigen
Huawei Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen, die auf globale Märkte
expandieren, und bietet mit KooVerse eine globale Cloud-Infrastruktur, die
Unternehmen weltweit Zugang zu den nächstgelegenen Ressourcen von Huawei Cloud
ermöglicht. Das bedeutet, dass Unternehmen von flexiblen, sicheren und stabilen
Diensten profitieren und gleichzeitig ihr globales Geschäftswachstum
beschleunigen können.
DeFacto, ein führender Fast-Fashion-Händler in der Türkei, bietet
E-Commerce-Dienste in über 100 Ländern an und sieht sich mit der Herausforderung
konfrontiert, dass der Datenverkehr während der Werbezeiten um mehr als das
Zehnfache ansteigt. Der Containerdienst von Huawei Cloud, der eine automatische
Kapazitätserweiterung von 4.000 Pods innerhalb von 30 Sekunden ermöglicht, hat
dieses Problem erfolgreich angegangen. Darüber hinaus erreicht DeFacto dank der
Huawei Cloud KooVerse eine Antwortlatenz von weniger als 25 ms vor Ort und 50 ms
in Ägypten, was die Benutzerzufriedenheit und die Bestellungsumsetzung deutlich
erhöht. Seit 2023 laufen die Services von DeFacto seit 659 Tagen stabil in der
