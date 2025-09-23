Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 1
Performance 1M: +1,03 %
Shopify
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 2
Performance 1M: +9,94 %
Synopsys
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 3
Performance 1M: -15,69 %
Amazon
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 4
Performance 1M: -0,86 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 5
Performance 1M: +5,50 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 6
Performance 1M: -4,14 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 7
Performance 1M: +1,99 %
CSX
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 8
Performance 1M: -4,68 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 9
Performance 1M: +3,99 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 10
Performance 1M: +11,04 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 11
Performance 1M: -0,86 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 12
Performance 1M: -6,65 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 13
Performance 1M: +10,23 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 14
Performance 1M: -6,03 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 15
Performance 1M: +6,55 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 16
Performance 1M: -26,37 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 17
Performance 1M: -3,79 %
Intel
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 18
Performance 1M: +13,84 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 19
Performance 1M: +16,72 %
