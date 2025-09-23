Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Halliburton
Tagesperformance: +7,67 %
Platz 1
Performance 1M: +0,77 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -7,59 %
Platz 2
Performance 1M: -5,12 %
Enphase Energy
Tagesperformance: -7,04 %
Platz 3
Performance 1M: +6,42 %
McKesson
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 4
Performance 1M: +0,41 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +6,37 %
Platz 5
Performance 1M: -4,44 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -5,43 %
Platz 6
Performance 1M: +1,03 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 7
Performance 1M: +2,82 %
Oracle
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 8
Performance 1M: +36,53 %
Synopsys
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 9
Performance 1M: -15,69 %
Coinbase
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 10
Performance 1M: +2,86 %
Welltower
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 11
Performance 1M: +1,14 %
Cencora
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 12
Performance 1M: -1,93 %
Cardinal Health
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 13
Performance 1M: -1,11 %
Vistra
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 14
Performance 1M: +10,84 %
Air Products & Chemicals
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 15
Performance 1M: -4,17 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 16
Performance 1M: -0,40 %
Eversource Energy
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 17
Performance 1M: +0,88 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 18
Performance 1M: -5,58 %
Amazon
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 19
Performance 1M: -0,86 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 20
Performance 1M: -23,02 %
PPG Industries
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 21
Performance 1M: -4,79 %
Eaton
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 22
Performance 1M: +8,14 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 23
Performance 1M: +5,50 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 24
Performance 1M: +3,79 %
Sempra Energy (doing business Sempra)
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 25
Performance 1M: -1,34 %
Moderna
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 26
Performance 1M: -2,91 %
Valero Energy
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 27
Performance 1M: +14,13 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 28
Performance 1M: -1,96 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 29
Performance 1M: -4,14 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 30
Performance 1M: -4,65 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 31
Performance 1M: +2,57 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 32
Performance 1M: +1,99 %
CSX
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 33
Performance 1M: -4,68 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 34
Performance 1M: +8,83 %
Targa Resources
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 35
Performance 1M: +0,72 %
Moody's
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 36
Performance 1M: -6,03 %
Nisource
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 37
Performance 1M: -4,10 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 38
Performance 1M: +11,04 %
Viatris
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 39
Performance 1M: -8,19 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 40
Performance 1M: -14,53 %
