USA kritisieren Sicherheitsratssitzung zu Gaza

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinigten Staaten haben im UN-Sicherheitsrat kritisiert, dass viele andere Länder seit Kurzem Palästina als unabhängigen Staat anerkennen. Eine Nahostkonferenz vor den Vereinten Nationen am Montag habe sich lediglich an ein Publikum in den eigenen Ländern gewandt, erklärte der neue UN-Botschafter der USA, Mike Waltz. "Aber sie wird den tragischen Krieg in Gaza verlängern und sie wird das Leid verlängern", meinte er. "Hamas ist heute gestärkt."

UN-Generalsekretär António Guterres hatte zuvor die Konferenz begrüßt. Dabei hatten Länder wie Frankreich, Belgien und Luxemburg die Unabhängigkeit Palästinas anerkannt. Nationen wie Großbritannien, Australien und Kanada hatten ihre bereits am Wochenende bekanntgewordenen Pläne dazu bestätigt. "Inmitten der Dunkelheit ist das ein Funken Hoffnung", sagte Guterres.