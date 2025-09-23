ATOSS Software - Aktie zieht deutlich an - 23.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die ATOSS Software Aktie. Sie steigt um +5,53 % auf 108,70€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ATOSS Software Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -25,58 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um +3,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ATOSS Software -9,81 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,57 % 1 Monat -0,96 % 3 Monate -25,58 % 1 Jahr -20,95 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd.EUR wert.

Die heutigen Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild: Während der DAX leicht zulegt, verzeichnen einige US-Indizes Verluste. Diese Schwankungen spiegeln die aktuelle Marktstimmung wider.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 23.09.2025 / 17:10 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 23.09.2025 / 17:10 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.