LabConnect geht Partnerschaft mit der Bracken Group ein, um Dienstleistungen im Bereich Radiopharmazie zu erweitern

Da die Nachfrage nach radiopharmazeutischem Fachwissen weiterhin stark ansteigt und das Wachstum der Branche auf 15 bis 20 % pro Jahr geschätzt wird, kann LabConnect durch diese Zusammenarbeit Biotech- und Pharmakunden, die gezielte Behandlungen und Diagnosen vorantreiben, noch besser bedienen.

JOHNSON CITY, Tennessee, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect, ein führender Anbieter von globalen Zentrallabor- und Support-Dienstleistungen für klinische Studien, kündigt eine strategische Zusammenarbeit mit der Bracken Group an, um seine radiopharmazeutischen Support-Kapazitäten zu verbessern.

Die Bracken Group (Bracken) ist weithin für ihre wissenschaftliche Führungsrolle und strategische Expertise im Bereich Radiopharma bekannt. Bracken ist für seine Meinungsführerschaft und seinen breit gefächerten wissenschaftlichen Ansatz bekannt und verfügt über unübertroffene Kenntnisse in den Bereichen Entwicklung, Zulassung und Vermarktung.

„Diese Partnerschaft bietet die einmalige Gelegenheit, betriebliche Spitzenleistungen mit fundierten wissenschaftlichen Kenntnissen zu verbinden", so Wes Wheeler, CEO von LabConnect. „Brackens Expertise stärkt unsere Fähigkeit, globale Kunden bei den komplexen logistischen und analytischen Herausforderungen zu unterstützen, die radiopharmazeutische Studien mit sich bringen."

„Das Engagement von LabConnect für Innovation deckt sich mit der Mission von Bracken", sagte Colin Miller, PhD, CEO von Bracken Consulting. „Gemeinsam schlagen wir eine Brücke zwischen Medizin, Wissenschaft und Betrieb, die in unserer Branche ihresgleichen sucht." Er fuhr fort: „Bracken ist weltweit führend in der Beratung für radiopharmazeutische Entwicklung von der Präklinik bis zur Marktstrategie. Durch die Partnerschaft mit LabConnect haben wir die Möglichkeit, unsere Expertise weiter auszubauen und LabConnect als den bevorzugten Partner für die Entwicklung von Radiopharmazeutika, sowohl für die Diagnostik als auch für die radiomarkierte Therapie (RLT), zu positionieren."

Die Zusammenarbeit wird sich auf die Verbesserung der Dienstleistungen in Bereichen wie Probenverarbeitung, Logistik und wissenschaftliche Aufsicht konzentrieren – alles entscheidende Komponenten im komplexen und stark regulierten radiopharmazeutischen Bereich.

Informationen zu LabConnect

LabConnect, LLC ist der führende Anbieter von Zentrallabordienstleistungen, FSP und wissenschaftlicher Beratung sowie Datenintegrations- und -transformationsdiensten für analytisch und logistisch komplexe Studien wie Immuno-Onkologie, Zell- und Gentherapien sowie seltene und seltene Krankheiten.

Seine einzigartige Kombination aus modernster Technologie, erstklassigen Labors, unkompliziertem Zugang zu wichtigen und aufstrebenden Märkten und umfassender Expertise im Bereich der Spezialtests macht LabConnect zu einem zuverlässigen Partner für alle zentralen Labordienstleistungen von Arzneimittelentwicklungsunternehmen.

Erfahren Sie mehr unter www.labconnect.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Informationen zu Bracken

Die Bracken Group bietet Beratungs-, Regulierungs-, Analyse-, Marketing- und Vertriebslösungen für die Biowissenschafts- und Digital-Health-Branche. Durch hochqualifizierte Beratungs- und Supportleistungen, Geschäftsprogramme und datengestützte Produkte bietet Bracken einen multidisziplinären Ansatz, um die Ziele seiner Kunden zu übertreffen.

Erfahren Sie mehr unter www.thebrackengroup.com und folgen Sie auf LinkedIn.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2611513/LabConnect_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/labconnect-geht-partnerschaft-mit-der-bracken-group-ein-um-dienstleistungen-im-bereich-radiopharmazie-zu-erweitern-302564974.html