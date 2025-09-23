Pudu Robotics bringt selbstreinigende Dockingstation für die PUDU CC1-Serie auf den Markt und definiert damit die freihändige Reinigung neu

BERLIN, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, gab heute die Markteinführung der Self-Cleaning Docking Station bekannt, der neuesten Ergänzung des Ökosystems der PUDU CC1 Series. Mit der neuen Docking-Station kann die PUDU CC1-Serie automatisierte, dockgestützte Reinigungszyklen durchführen, die kritische Reinigungskomponenten in Top-Zustand halten und gleichzeitig die routinemäßigen Wartungsarbeiten erheblich reduzieren.

Die selbstreinigende Dockingstation erweitert Pudus Portfolio an Reinigungslösungen, das die Standard-Dockingstation für automatisches Nachfüllen, Entleeren und Aufladen sowie die Mobile Water Station für den flexiblen Einsatz in Einrichtungen ohne direkten Zugang zu Sanitäranlagen umfasst. Zusammen geben diese Innovationen den Betreibern von Anlagen ein komplettes Instrumentarium für eine konsistente, unbeaufsichtigte Reinigung an die Hand.