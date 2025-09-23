Pudu Robotics bringt selbstreinigende Dockingstation für die PUDU CC1-Serie auf den Markt und definiert damit die freihändige Reinigung neu
BERLIN, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, gab heute die Markteinführung der Self-Cleaning Docking Station bekannt, der neuesten Ergänzung des Ökosystems der PUDU CC1 Series. Mit der neuen Docking-Station kann die PUDU CC1-Serie automatisierte, dockgestützte Reinigungszyklen durchführen, die kritische Reinigungskomponenten in Top-Zustand halten und gleichzeitig die routinemäßigen Wartungsarbeiten erheblich reduzieren.
Die selbstreinigende Dockingstation erweitert Pudus Portfolio an Reinigungslösungen, das die Standard-Dockingstation für automatisches Nachfüllen, Entleeren und Aufladen sowie die Mobile Water Station für den flexiblen Einsatz in Einrichtungen ohne direkten Zugang zu Sanitäranlagen umfasst. Zusammen geben diese Innovationen den Betreibern von Anlagen ein komplettes Instrumentarium für eine konsistente, unbeaufsichtigte Reinigung an die Hand.
Hauptmerkmale der Self-Cleaning Docking Station
-
Squeegee-Tiefenreinigungstechnologie
Mit einem eingebauten 100-W-Ultraschallmodul und einem 65℃ / 149°F-Heißwassersystem reinigt die Station den Wischer des CC1 gründlich und entfernt Schmutz und Rückstände, um Schlieren und Sekundärverschmutzung zu vermeiden.
-
Automatische Walzenbürstenreinigung
Nach jedem Reinigungsvorgang dockt CC1 zur automatischen Walzenbürstenreinigung an. Das System entfernt über 95 % der Verschmutzungen, verhindert ein Verheddern und verlängert die Lebensdauer der Bürste.
-
Intelligente Fleckenerkennung und -behebung
Zusammen mit der integrierten Fleckenerkennung des CC1 Pro bildet das System einen geschlossenen Arbeitsablauf: erkennen → andocken → selbst reinigen → Betrieb fortsetzen, um die Ausbreitung von Verunreinigungen zu verhindern und einen hohen Reinigungsstandard zu gewährleisten.
-
35-fache Verbesserung der Wartungseffizienz
Durch die Automatisierung der täglichen Reinigung von Wischer und Walzenbürste reduziert die Station die Routinewartung von Minuten pro Tag auf eine einfache Spülung des Wassertanks einmal pro Woche.
-
Drei Konfigurationen in einem System
Das modulare Quick-Swap-Design ermöglicht drei Konfigurationen: Standard-Dockingstation, selbstreinigende Dockingstation oder Pro-Version. Diese Flexibilität gewährleistet umfassende Kompatibilität, von kompakten Läden bis hin zu großen Einrichtungen.
- Modulares Design für einfache Pflege