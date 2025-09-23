    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Verluste nach Rekorden - Tech-Werte unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen zeigen Rückgang nach Rekordjagd.
    • Nasdaq 100 schloss 0,73% tiefer bei 24.580,17.
    • Dow Jones fiel 0,19% nach anfänglicher Bestmarke.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Verluste nach Rekorden - Tech-Werte unter Druck
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag der Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 startete schon mit Verlusten - zum Handelsende notierte er 0,73 Prozent tiefer bei 24.580,17 Punkten. Er hatte am Vortag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte Nvidia und Apple etwas stärker zugelegt als die anderen Indizes und auch eine neue Bestmarke aufgestellt.

    Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stellte am Dienstag gleich zu Beginn eine neue Bestmarke auf, rutschte dann aber ab und verabschiedete sich 0,19 Prozent tiefer mit 46.292,78 Punkten. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500 , der letztlich 0,55 Prozent auf 6.656,92 Punkte verlor.

    Zu Wochenbeginn hatte der Chipriese Nvidia dem Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) mit angekündigten Milliarden-Investitionen in den ChatGPT-Entwickler OpenAI neuen Schwung gegeben, was die Anleger mit deutlichen Kursgewinnen und einem Rekordhoch belohnt hatten. Am Dienstag litten die Titel mit minus 2,8 Prozent unter Gewinnmitnahmen. Zudem kündigte der chinesische Tech-Riese Huawei eine auf drei Jahre angelegte Kampagne an, um Nvidia bei KI-Chips zu überholen. Auch andere Tech-Werte wie Oracle und Apple verzeichneten Kursabschläge, da einige Anleger die jüngsten Gewinne versilberten.

    Ein Konjunkturausblick von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse. Powell betonte, im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt gebe es keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik. Diese Aussagen hätten keinen Neuigkeitswert, kommentierte ein Marktbeobachter. Powell wolle US-Präsident Donald Trump offenbar nicht verärgern, aber auch nicht zu Kreuze kriechen, ergänzte David Russell von TradeStation, der Muttergesellschaft mehrerer Wertpapierbroker und Handelstechnologie-Unternehmen.

    Der Druck von Trump auf Powell bleibt hoch. Schließlich hat sich der von Trump neu in den Notenbank-Vorstand aufgerückte Stephen Miran für kräftige Zinssenkungen ausgesprochen. "Wenn die kurzfristigen Zinsen etwa zwei Prozentpunkte zu hoch bleiben, drohen unnötige Entlassungen und höhere Arbeitslosigkeit", sagte Miran.

    Aussagen von Trump beeinflussten auch die Aktien von Kenvue , die sich um 1,6 Prozent von ihrem Rekordtief erholten. Nachdem der US-Präsident Schwangere vor der Einnahme des Schmerzmittels Tylenol warnte, bekam der Pharmahersteller Rückendeckung. Mehrere Medien berichteten, dass ein Zusammenhang zwischen dem Medikament und dem von Trump erwähnten Autismus-Risiko wissenschaftlich nicht untermauert sei.

    2 Prozent fester zeigten sich die Aktien von Dow-Spitzenreiter Boeing , nachdem Uzbekistan Airways eine Bestellung von bis zu 22 Jets des 787-Dreamliner-Jets bekanntgegeben hatte. Zudem wurde bei dem Flugzeugbauer auf eine Erklärung des US-Botschafters in China, David Perdue, verwiesen. Nach Jahren der Abstinenz soll Medienberichten zufolge eine Großbestellung aus China näher rücken./gl/men

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 215,3 auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 22:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,67 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +35,84 %/+49,10 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
