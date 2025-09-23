    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHisense Home Appliances Group Ltd. (H) AktievorwärtsNachrichten zu Hisense Home Appliances Group Ltd. (H)
    Hisense präsentiert seine "grenzenlose" Vision auf der 2025 Laser Display Conference

    Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke im Bereich
    Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, veranstaltete die Konferenz "2025
    Laser Display Technology and Industry Development Conference" unter dem Motto
    "Boundless" (Grenzenlos), um ein Jahrzehnt der Innovation zu feiern und seine
    Vision, die Grenzen der Display-Technologie zu überwinden, zu bekräftigen.

    "Boundless" spiegelt den Geist der Laser-Display-Technologie wider, die von 65
    bis 300 Zoll, von Privathaushalten bis hin zu Fahrzeugen, von Kinos bis hin zu
    industriellen Anwendungsszenarien reicht, und die in den letzten zehn Jahren von
    einem aufstrebenden Konzept zum Mittelpunkt der globalen TV-Branche geworden ist
    und sich von einer Nischenanwendung zu einem gemeinsamen globalen Ökosystem
    entwickelt hat.

    Laut dem Bericht von Technavio für das Jahr 2025 verzeichnet der globale
    Projektormarkt ein kontinuierliches Wachstum, wobei der Markt von 2020 bis 2023
    drei Jahre in Folge gewachsen ist. Diese Marktleistung bestätigt erneut die
    führende Position von Hisense. Laut dem aktuellen Bericht von Omdia für das
    erste Halbjahr 2025 hat Hisense von 2019 bis zum ersten Halbjahr 2025 jedes Jahr
    die Nr. 1-Position bei den weltweiten Lieferungen von Laser-Fernsehern gehalten
    und hielt im ersten Halbjahr 2025 einen Volumenanteil von 70,0 %. Von Januar bis
    August 2025 erzielten die Laser-Produkte von Hisense auch in den Überseemärkten
    außerhalb Chinas und Japans ein Umsatzwachstum von 85 % und ein Ertragswachstum
    von 64 %, was die globale Führungsposition des Unternehmens unterstreicht.

    Auf der Konferenz präsentierte Hisense seine globale Produktpalette unter dem
    Motto "Boundless". Der L9Q TriChroma Laser TV und der C2 Ultra
    Dreifarben-Laser-Miniprojektor, die bereits im Ausland erhältlich sind, bringen
    Kino-ähnliches Erlebnis und großformatige Unterhaltung in die eigenen vier
    Wände. Der L9Q Laser TV, der in Zusammenarbeit mit der Opéra de Paris und
    Devialet entwickelt wurde, bietet ein erstklassiges Seherlebnis von 80 bis 200
    Inch mit 5.000 ANSI-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 und
    Zertifizierungen wie IMAX Enhanced und Dolby Vision, wodurch das Heimkino auf
    ein neues Niveau gehoben wird. Der C2 Ultra, entwickelt für Xbox, projiziert
    Bilder mit einer Größe von bis zu 300 Inch mit extrem geringer Latenz und
    lebendigen Farben für Gamer und Filmfans.

    Hisense stellte außerdem den weltweit ersten integrierten Rollable Laser TV vor,
    eine kompakte Innovation, die Bildschirm und Motor vereint, wodurch Gehäuse und
    Vorab-Installationsbesichtigungen entfallen und sich das Gerät nahtlos in die
    Inneneinrichtung einfügt, wodurch die Ästhetik von innen heraus aufgewertet
    wird.

    Durch die Erweiterung der Grenzen hinsichtlich Größe, Farbe, Form und
    Seherlebnis festigt Hisense seine Position als globaler Technologieführer und
    Lifestyle-Gestalter, treibt die Branche voran und eröffnet eine neue "Boundless"
    Ära der Bildschirmtechnologie.

    Informationen zu Hisense

    Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer
    im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in
    über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen
    Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen
    spezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll
    (2023 - erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor der
    FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) setzt sich Hisense für globale
    Sportpartnerschaften ein, um ein weltweites Publikum anzusprechen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777253/1.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-prasenti
    ert-seine-grenzenlose-vision-auf-der-2025-laser-display-conference-302564861.htm
    l

