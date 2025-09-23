Hisense präsentiert seine "grenzenlose" Vision auf der 2025 Laser Display Conference

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke im Bereich

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, veranstaltete die Konferenz "2025

Laser Display Technology and Industry Development Conference" unter dem Motto

"Boundless" (Grenzenlos), um ein Jahrzehnt der Innovation zu feiern und seine

Vision, die Grenzen der Display-Technologie zu überwinden, zu bekräftigen.



"Boundless" spiegelt den Geist der Laser-Display-Technologie wider, die von 65

bis 300 Zoll, von Privathaushalten bis hin zu Fahrzeugen, von Kinos bis hin zu

industriellen Anwendungsszenarien reicht, und die in den letzten zehn Jahren von

einem aufstrebenden Konzept zum Mittelpunkt der globalen TV-Branche geworden ist

und sich von einer Nischenanwendung zu einem gemeinsamen globalen Ökosystem

entwickelt hat.





Laut dem Bericht von Technavio für das Jahr 2025 verzeichnet der globaleProjektormarkt ein kontinuierliches Wachstum, wobei der Markt von 2020 bis 2023drei Jahre in Folge gewachsen ist. Diese Marktleistung bestätigt erneut dieführende Position von Hisense. Laut dem aktuellen Bericht von Omdia für daserste Halbjahr 2025 hat Hisense von 2019 bis zum ersten Halbjahr 2025 jedes Jahrdie Nr. 1-Position bei den weltweiten Lieferungen von Laser-Fernsehern gehaltenund hielt im ersten Halbjahr 2025 einen Volumenanteil von 70,0 %. Von Januar bisAugust 2025 erzielten die Laser-Produkte von Hisense auch in den Überseemärktenaußerhalb Chinas und Japans ein Umsatzwachstum von 85 % und ein Ertragswachstumvon 64 %, was die globale Führungsposition des Unternehmens unterstreicht.Auf der Konferenz präsentierte Hisense seine globale Produktpalette unter demMotto "Boundless". Der L9Q TriChroma Laser TV und der C2 UltraDreifarben-Laser-Miniprojektor, die bereits im Ausland erhältlich sind, bringenKino-ähnliches Erlebnis und großformatige Unterhaltung in die eigenen vierWände. Der L9Q Laser TV, der in Zusammenarbeit mit der Opéra de Paris undDevialet entwickelt wurde, bietet ein erstklassiges Seherlebnis von 80 bis 200Inch mit 5.000 ANSI-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 undZertifizierungen wie IMAX Enhanced und Dolby Vision, wodurch das Heimkino aufein neues Niveau gehoben wird. Der C2 Ultra, entwickelt für Xbox, projiziertBilder mit einer Größe von bis zu 300 Inch mit extrem geringer Latenz undlebendigen Farben für Gamer und Filmfans.Hisense stellte außerdem den weltweit ersten integrierten Rollable Laser TV vor,eine kompakte Innovation, die Bildschirm und Motor vereint, wodurch Gehäuse undVorab-Installationsbesichtigungen entfallen und sich das Gerät nahtlos in dieInneneinrichtung einfügt, wodurch die Ästhetik von innen heraus aufgewertetwird.Durch die Erweiterung der Grenzen hinsichtlich Größe, Farbe, Form undSeherlebnis festigt Hisense seine Position als globaler Technologieführer undLifestyle-Gestalter, treibt die Branche voran und eröffnet eine neue "Boundless"Ära der Bildschirmtechnologie.Informationen zu HisenseDas 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführerim Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen inüber 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigenMultimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungenspezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll(2023 - erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor derFIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) setzt sich Hisense für globaleSportpartnerschaften ein, um ein weltweites Publikum anzusprechen.