Hisense präsentiert seine "grenzenlose" Vision auf der 2025 Laser Display Conference
Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke im Bereich
Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, veranstaltete die Konferenz "2025
Laser Display Technology and Industry Development Conference" unter dem Motto
"Boundless" (Grenzenlos), um ein Jahrzehnt der Innovation zu feiern und seine
Vision, die Grenzen der Display-Technologie zu überwinden, zu bekräftigen.
"Boundless" spiegelt den Geist der Laser-Display-Technologie wider, die von 65
bis 300 Zoll, von Privathaushalten bis hin zu Fahrzeugen, von Kinos bis hin zu
industriellen Anwendungsszenarien reicht, und die in den letzten zehn Jahren von
einem aufstrebenden Konzept zum Mittelpunkt der globalen TV-Branche geworden ist
und sich von einer Nischenanwendung zu einem gemeinsamen globalen Ökosystem
entwickelt hat.
Laut dem Bericht von Technavio für das Jahr 2025 verzeichnet der globale
Projektormarkt ein kontinuierliches Wachstum, wobei der Markt von 2020 bis 2023
drei Jahre in Folge gewachsen ist. Diese Marktleistung bestätigt erneut die
führende Position von Hisense. Laut dem aktuellen Bericht von Omdia für das
erste Halbjahr 2025 hat Hisense von 2019 bis zum ersten Halbjahr 2025 jedes Jahr
die Nr. 1-Position bei den weltweiten Lieferungen von Laser-Fernsehern gehalten
und hielt im ersten Halbjahr 2025 einen Volumenanteil von 70,0 %. Von Januar bis
August 2025 erzielten die Laser-Produkte von Hisense auch in den Überseemärkten
außerhalb Chinas und Japans ein Umsatzwachstum von 85 % und ein Ertragswachstum
von 64 %, was die globale Führungsposition des Unternehmens unterstreicht.
Auf der Konferenz präsentierte Hisense seine globale Produktpalette unter dem
Motto "Boundless". Der L9Q TriChroma Laser TV und der C2 Ultra
Dreifarben-Laser-Miniprojektor, die bereits im Ausland erhältlich sind, bringen
Kino-ähnliches Erlebnis und großformatige Unterhaltung in die eigenen vier
Wände. Der L9Q Laser TV, der in Zusammenarbeit mit der Opéra de Paris und
Devialet entwickelt wurde, bietet ein erstklassiges Seherlebnis von 80 bis 200
Inch mit 5.000 ANSI-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 und
Zertifizierungen wie IMAX Enhanced und Dolby Vision, wodurch das Heimkino auf
ein neues Niveau gehoben wird. Der C2 Ultra, entwickelt für Xbox, projiziert
Bilder mit einer Größe von bis zu 300 Inch mit extrem geringer Latenz und
lebendigen Farben für Gamer und Filmfans.
Hisense stellte außerdem den weltweit ersten integrierten Rollable Laser TV vor,
eine kompakte Innovation, die Bildschirm und Motor vereint, wodurch Gehäuse und
Vorab-Installationsbesichtigungen entfallen und sich das Gerät nahtlos in die
Inneneinrichtung einfügt, wodurch die Ästhetik von innen heraus aufgewertet
wird.
Durch die Erweiterung der Grenzen hinsichtlich Größe, Farbe, Form und
Seherlebnis festigt Hisense seine Position als globaler Technologieführer und
Lifestyle-Gestalter, treibt die Branche voran und eröffnet eine neue "Boundless"
Ära der Bildschirmtechnologie.
Informationen zu Hisense
Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer
im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in
über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen
Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen
spezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll
(2023 - erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor der
FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) setzt sich Hisense für globale
Sportpartnerschaften ein, um ein weltweites Publikum anzusprechen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777253/1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-prasenti
ert-seine-grenzenlose-vision-auf-der-2025-laser-display-conference-302564861.htm
l
Pressekontakt:
Hisense PR: press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (Agentur für Hisense):
HisenseGlobal@rfcomms.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77572/6123912
OTS: Hisense Group
