    Selenskyj

    Trump wird Russland zum Frieden bewegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj glaubt an Trumps Einfluss auf Putin.
    • Trump bezeichnet Russland als schwach und verwundbar.
    • Frieden in der Ukraine durch westliche Unterstützung möglich.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer massiven US-Kursänderung gegenüber Russland geht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davon aus, dass US-Präsident Donald Trump Kremlchef Wladimir Putin zum Frieden bewegen kann. "Moskau fürchtet Amerika und schenkt ihm stets Beachtung", sagte Selenskyj bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

    Zuvor hatte Trump nach einem Gespräch mit Selenskyj am Rande der UN-Generaldebatte eine Kehrtwende in seinem Ukraine-Kurs verkündet: Er glaube, die Ukraine sei in der Lage, den Krieg gegen Russland mithilfe westlicher Verbündeter vollständig zu gewinnen. Russland bezeichnete er als schwach.

    Selenskyj sagte zu dem Treffen: "Ich habe mich gerade mit Präsident Trump getroffen und wir haben darüber gesprochen, wie wir endlich Frieden schaffen können. Wir haben einige gute Ideen diskutiert. Ich hoffe, sie werden funktionieren."/scb/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
