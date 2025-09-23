Kallas begrüßt Trumps Kurswechsel im Ukraine-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas begrüßt die Kursänderung von US-Präsident Donald Trump gegenüber Russland und der Ukraine. Auf die Frage, was die Reaktion der EU dazu sei, sagte sie am Rande der UN-Vollversammlung in New York: "Nun, wir stehen dem sehr positiv gegenüber". Das sei alles richtig. "Ja, wir sollten aufhören, russische Energie zu kaufen. Ja, die Ukraine sollte den Krieg gewinnen." Auch die anderen Aussagen, die Trump heute in Bezug auf die Ukraine und Russland gemacht habe, begrüßte Kallas.

Der US-Präsident hatte zuvor auf der Plattform Truth Social mitgeteilt, dass die Ukraine nach seiner Ansicht in der Lage ist, mithilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern. Mit Zeit, Geduld und finanzieller Unterstützung insbesondere der Nato seien die ursprünglichen Grenzen zum Zeitpunkt, als der Krieg begonnen hatte, eine "Option", schrieb er.

Damit schwenkte er in seiner Position um: In den vergangenen Wochen hatte er in den Gesprächen um ein Ende des russischen Krieges auch mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine ins Spiel gebracht.

Kallas wurde in New York auch gefragt, ob sie von Trumps neuer Positionierung überrascht war: "Das waren sehr deutliche Aussagen, die wir in dieser Form bisher noch nicht gehört haben", antwortete sie. Deshalb sei es sehr gut, dass man nun auf einer gemeinsamen Linie sei./fsp/DP/men



