Aduna unterstützt Prelude bei der Verbesserung seines Advance Mobile-First Onboarding-Angebots mit standardisierten Netzwerk-APIs

Im Rahmen der Absichtserklärung werden die Unternehmen Möglichkeiten zur Integration von SIM-Swap- und Nummernverifizierungs-APIs in die Plattform von Prelude prüfen, beginnend auf den europäischen Märkten. Dies würde das bestehende Portfolio von Prelude in den Bereichen KYC, Sitzungsmanagement, kontextbezogene Betrugsprävention, Silent Network Authentication (SNA) und Multi-Channel-OTP-Lieferung ergänzen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Vertrauen, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit für Entwicklerteams zu verbessern, die nahtlose Onboarding-Erfahrungen in verschiedenen Branchen wie mobilen Anwendungen, SaaS und anderen digitalen Diensten ermöglichen.

PLANO, Texas, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- Aduna, der globale Aggregator von standardisierten Netzwerk-APIs, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Prelude bekannt, einem führenden Anbieter von APIs und Diensten für das mobile Onboarding-Erlebnis. Mehr als 40 wachstumsstarke Unternehmen wie BeReal, Feels, Bitstack und Locket vertrauen auf Prelude und haben bereits mehrere Millionen erfolgreiche Telefonverifizierungen durchgeführt.

„Prelude geht über die Verifizierung hinaus und gestaltet die Zukunft des Onboarding durch eine neue Kategorie: Onboarding und Vertrauen", sagt Matias Berny, CEO von Prelude. „Die Zusammenarbeit mit Aduna ermöglicht es uns, neue Wege zu finden, um unser Angebot zu stärken und Entwicklern weiterhin nahtlose, sichere Nutzererfahrungen zu bieten."

„Aduna ist bestrebt, Innovatoren wie Prelude einen optimierten Zugang zu standardisierten Netzwerk-APIs zu ermöglichen", sagt Anthony Bartolo, CEO von Aduna. „Die Zusammenarbeit spiegelt unsere Mission wider, Entwicklern und Unternehmen dabei zu helfen, Betrug zu reduzieren, das Onboarding zu beschleunigen und vertrauenswürdige mobile Erlebnisse in allen Märkten zu skalieren."

Für Aduna unterstreicht der LOI seine strategische Rolle bei der Vereinfachung des Zugangs zu standardisierten Netz-APIs in allen Märkten, beginnend mit Deutschland und Spanien. Die Zusammenarbeit unterstreicht auch die komplementären Stärken beider Unternehmen: Adunas Aggregation von APIs in Betreiberqualität und die bewährten Onboarding-Lösungen von Prelude, die für agile Entwickler erstellt wurden.

Prelude bietet API-basierte Onboarding-Lösungen, die für moderne, mobilitätsorientierte Unternehmen entwickelt wurden. Die Plattform umfasst Betrugserkennung und -vermeidung, KYC, Sitzungsmanagement, OTP-Zustellung über mehrere Kanäle und Zero-SMS-Verifizierung und hilft Unternehmen bei der sicheren und reibungslosen Einbindung von Benutzern in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich mobiler Apps, SaaS und anderer digitaler Dienste.

Aduna ist ein wegweisendes gemeinsames Projekt einiger der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber und Ericsson, das es Entwicklern weltweit ermöglichen soll, Innovationen zu beschleunigen, indem sie Netzwerke über gemeinsame Netzwerk-Anwendungsschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) voll ausschöpfen. Zu den Kooperationspartnern gehören AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, e&, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon und Vodafone. Durch die Kombination von Netzwerk-APIs von mehreren Betreibern weltweit unter einer einheitlichen Plattform, die auf dem Open-Source-Projekt CAMARA basiert, das von der GSMA und der Linux Foundation vorangetrieben wird, bietet Aduna eine standardisierte Plattform, um die Zusammenarbeit zu fördern, das Nutzererlebnis zu verbessern und das Branchenwachstum voranzutreiben.

