Ostchinesische Wirtschaftshochburg verbessert standardbasierte nachhaltige Entwicklungszonen, um den grünen Wandel zu vertiefen

Beijing (ots/PRNewswire) - Die ostchinesische Wirtschaftshochburg Zhejiang hat

kürzlich eine Reihe von Gruppenstandards für nachhaltige Entwicklungszonen

veröffentlicht, um die positive grüne Entwicklung der Provinz weiter

voranzutreiben.



Am 12. September trafen sich lokale Regierungsbeamte, Experten und Vertreter von

Industrieverbänden und Unternehmen zu einer Konferenz über die Freigabe von

Standards im Kreis Anji in der Stadt Huzhou, um nach Wegen zu suchen, die

Ansiedlung grüner Industrien zu fördern.





In Zhejiang waren Entwicklungszonen unterschiedlicher Stufen bisher die zentrale

Bühne für Reformen und Öffnung der Provinz und blieben jahrelang Vorreiter beim

ökologischen Wandel.



Hu Zhenfang, stellvertretender Leiter des Handelsministeriums der Provinz

Zhejiang, betonte, dass man sich bei der Entwicklung der Entwicklungszonen in

der Provinz an das "Konzept der zwei Berge" halte.



Die Entwicklungszonen von Zhejiang, die sich auf eine grüne, innovative und

offene Entwicklung konzentrieren, legten gleichzeitig Wert auf Industrie,

Ökologie und Nachhaltigkeit der Entwicklung und gaben der positiven

wirtschaftlichen Entwicklung der Provinz einen kräftigen, nachhaltigen Impuls,

sagte Hu.



Die Gruppenstandards für Zhejiangs nachhaltige Entwicklungszonen zeigen nicht

nur die praktischen Möglichkeiten ihrer differenzierten nachhaltigen Entwicklung

auf, sondern bieten auch ein aussagekräftiges "Zhejiang-Beispiel" für

Entwicklungszonen in anderen Ländern, so Zheng Ninghai, stellvertretender Leiter

der Zhejiang Association of Development Zones.



Der China Economic Information Service (CEIS), ein Wirtschaftsinformationsdienst

der Nachrichtenagentur Xinhua, wird den "Global Sustainable Development Zones

Index" erforschen, um die grüne, innovative und koordinierte Entwicklung von

Entwicklungszonen wissenschaftlich zu bewerten, erklärte Pan Haiping, Chairman

des CEIS.



Das CEIS wolle mit dem Index zu einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen

Entwicklung globaler Entwicklungszonen beitragen und setze sich für den Aufbau

eines Systems ein, das Geschichten über grüne Entwicklung erzähle, um

chinesische Lösungen mit der Welt zu teilen, so Pan weiter.



Mit der Freigabe der Gruppenstandards begann am 12. September die Erarbeitung

globaler Standards für nachhaltige Entwicklungszonen und die Einrichtung einer

Denkfabrik für nachhaltige Entwicklungszonen in der Anji Economic Development

Zone.



In dem malerischen Landkreis wurde die Philosophie "Klare Gewässer und üppige

Berge sind unschätzbare Werte" aktiv umgesetzt, und es wurde ein anspruchsvoller

Entwicklungspfad eingeschlagen, der durch fortschrittliche Produktion und

moderne Dienstleistungen vorangetrieben wird, sagte Yang Weidong, Parteichef des

Landkreises Anji.



Die vom Handelsministerium der Provinz Zhejiang und dem CEIS gemeinsam

veranstaltete Konferenz umfasste auch thematische Sitzungen, in denen Themen wie

die gegenseitige Anerkennung verwandter internationaler Normen erörtert wurden.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347654.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779358/pic.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-ostchinesische-wirtschaftshochburg-verbessert-standardbasierte-nachhaltige-entw

icklungszonen-um-den-grunen-wandel-zu-vertiefen-302565097.html



