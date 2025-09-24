    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Xinhua Silk Road

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ostchinesische Wirtschaftshochburg verbessert standardbasierte nachhaltige Entwicklungszonen, um den grünen Wandel zu vertiefen

    Beijing (ots/PRNewswire) - Die ostchinesische Wirtschaftshochburg Zhejiang hat
    kürzlich eine Reihe von Gruppenstandards für nachhaltige Entwicklungszonen
    veröffentlicht, um die positive grüne Entwicklung der Provinz weiter
    voranzutreiben.

    Am 12. September trafen sich lokale Regierungsbeamte, Experten und Vertreter von
    Industrieverbänden und Unternehmen zu einer Konferenz über die Freigabe von
    Standards im Kreis Anji in der Stadt Huzhou, um nach Wegen zu suchen, die
    Ansiedlung grüner Industrien zu fördern.

    In Zhejiang waren Entwicklungszonen unterschiedlicher Stufen bisher die zentrale
    Bühne für Reformen und Öffnung der Provinz und blieben jahrelang Vorreiter beim
    ökologischen Wandel.

    Hu Zhenfang, stellvertretender Leiter des Handelsministeriums der Provinz
    Zhejiang, betonte, dass man sich bei der Entwicklung der Entwicklungszonen in
    der Provinz an das "Konzept der zwei Berge" halte.

    Die Entwicklungszonen von Zhejiang, die sich auf eine grüne, innovative und
    offene Entwicklung konzentrieren, legten gleichzeitig Wert auf Industrie,
    Ökologie und Nachhaltigkeit der Entwicklung und gaben der positiven
    wirtschaftlichen Entwicklung der Provinz einen kräftigen, nachhaltigen Impuls,
    sagte Hu.

    Die Gruppenstandards für Zhejiangs nachhaltige Entwicklungszonen zeigen nicht
    nur die praktischen Möglichkeiten ihrer differenzierten nachhaltigen Entwicklung
    auf, sondern bieten auch ein aussagekräftiges "Zhejiang-Beispiel" für
    Entwicklungszonen in anderen Ländern, so Zheng Ninghai, stellvertretender Leiter
    der Zhejiang Association of Development Zones.

    Der China Economic Information Service (CEIS), ein Wirtschaftsinformationsdienst
    der Nachrichtenagentur Xinhua, wird den "Global Sustainable Development Zones
    Index" erforschen, um die grüne, innovative und koordinierte Entwicklung von
    Entwicklungszonen wissenschaftlich zu bewerten, erklärte Pan Haiping, Chairman
    des CEIS.

    Das CEIS wolle mit dem Index zu einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen
    Entwicklung globaler Entwicklungszonen beitragen und setze sich für den Aufbau
    eines Systems ein, das Geschichten über grüne Entwicklung erzähle, um
    chinesische Lösungen mit der Welt zu teilen, so Pan weiter.

    Mit der Freigabe der Gruppenstandards begann am 12. September die Erarbeitung
    globaler Standards für nachhaltige Entwicklungszonen und die Einrichtung einer
    Denkfabrik für nachhaltige Entwicklungszonen in der Anji Economic Development
    Zone.

    In dem malerischen Landkreis wurde die Philosophie "Klare Gewässer und üppige
    Berge sind unschätzbare Werte" aktiv umgesetzt, und es wurde ein anspruchsvoller
    Entwicklungspfad eingeschlagen, der durch fortschrittliche Produktion und
    moderne Dienstleistungen vorangetrieben wird, sagte Yang Weidong, Parteichef des
    Landkreises Anji.

    Die vom Handelsministerium der Provinz Zhejiang und dem CEIS gemeinsam
    veranstaltete Konferenz umfasste auch thematische Sitzungen, in denen Themen wie
    die gegenseitige Anerkennung verwandter internationaler Normen erörtert wurden.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347654.html

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2779358/pic.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
    -ostchinesische-wirtschaftshochburg-verbessert-standardbasierte-nachhaltige-entw
    icklungszonen-um-den-grunen-wandel-zu-vertiefen-302565097.html

    Pressekontakt:

    Dan Su,
    silviasu07@163.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6123925
    OTS: Xinhua Silk Road Information Service




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Xinhua Silk Road Ostchinesische Wirtschaftshochburg verbessert standardbasierte nachhaltige Entwicklungszonen, um den grünen Wandel zu vertiefen Die ostchinesische Wirtschaftshochburg Zhejiang hat kürzlich eine Reihe von Gruppenstandards für nachhaltige Entwicklungszonen veröffentlicht, um die positive grüne Entwicklung der Provinz weiter voranzutreiben. Am 12. September trafen sich lokale …