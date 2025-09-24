Xinhua Silk Road
Ostchinesische Wirtschaftshochburg verbessert standardbasierte nachhaltige Entwicklungszonen, um den grünen Wandel zu vertiefen
Beijing (ots/PRNewswire) - Die ostchinesische Wirtschaftshochburg Zhejiang hat
kürzlich eine Reihe von Gruppenstandards für nachhaltige Entwicklungszonen
veröffentlicht, um die positive grüne Entwicklung der Provinz weiter
voranzutreiben.
Am 12. September trafen sich lokale Regierungsbeamte, Experten und Vertreter von
Industrieverbänden und Unternehmen zu einer Konferenz über die Freigabe von
Standards im Kreis Anji in der Stadt Huzhou, um nach Wegen zu suchen, die
Ansiedlung grüner Industrien zu fördern.
In Zhejiang waren Entwicklungszonen unterschiedlicher Stufen bisher die zentrale
Bühne für Reformen und Öffnung der Provinz und blieben jahrelang Vorreiter beim
ökologischen Wandel.
Hu Zhenfang, stellvertretender Leiter des Handelsministeriums der Provinz
Zhejiang, betonte, dass man sich bei der Entwicklung der Entwicklungszonen in
der Provinz an das "Konzept der zwei Berge" halte.
Die Entwicklungszonen von Zhejiang, die sich auf eine grüne, innovative und
offene Entwicklung konzentrieren, legten gleichzeitig Wert auf Industrie,
Ökologie und Nachhaltigkeit der Entwicklung und gaben der positiven
wirtschaftlichen Entwicklung der Provinz einen kräftigen, nachhaltigen Impuls,
sagte Hu.
Die Gruppenstandards für Zhejiangs nachhaltige Entwicklungszonen zeigen nicht
nur die praktischen Möglichkeiten ihrer differenzierten nachhaltigen Entwicklung
auf, sondern bieten auch ein aussagekräftiges "Zhejiang-Beispiel" für
Entwicklungszonen in anderen Ländern, so Zheng Ninghai, stellvertretender Leiter
der Zhejiang Association of Development Zones.
Der China Economic Information Service (CEIS), ein Wirtschaftsinformationsdienst
der Nachrichtenagentur Xinhua, wird den "Global Sustainable Development Zones
Index" erforschen, um die grüne, innovative und koordinierte Entwicklung von
Entwicklungszonen wissenschaftlich zu bewerten, erklärte Pan Haiping, Chairman
des CEIS.
Das CEIS wolle mit dem Index zu einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen
Entwicklung globaler Entwicklungszonen beitragen und setze sich für den Aufbau
eines Systems ein, das Geschichten über grüne Entwicklung erzähle, um
chinesische Lösungen mit der Welt zu teilen, so Pan weiter.
Mit der Freigabe der Gruppenstandards begann am 12. September die Erarbeitung
globaler Standards für nachhaltige Entwicklungszonen und die Einrichtung einer
Denkfabrik für nachhaltige Entwicklungszonen in der Anji Economic Development
Zone.
In dem malerischen Landkreis wurde die Philosophie "Klare Gewässer und üppige
Berge sind unschätzbare Werte" aktiv umgesetzt, und es wurde ein anspruchsvoller
Entwicklungspfad eingeschlagen, der durch fortschrittliche Produktion und
moderne Dienstleistungen vorangetrieben wird, sagte Yang Weidong, Parteichef des
Landkreises Anji.
Die vom Handelsministerium der Provinz Zhejiang und dem CEIS gemeinsam
veranstaltete Konferenz umfasste auch thematische Sitzungen, in denen Themen wie
die gegenseitige Anerkennung verwandter internationaler Normen erörtert wurden.
