Mindray stellt auf der ISUOG „Project 2030" vor und schreibt Zukunft des Ultraschalls in der Frauenheilkunde neu

CANCUN, Mexiko, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 15. Septemberstellte Mindray auf dem ISUOG 2025 World Congress in Cancun, Mexiko, das Projekt 2030 vor, eine Initiative zur Verbesserung des weltweiten Zugangs zur Ultraschalltechnologie. Das Projekt wurde vor einem internationalen Publikum führender Fachleute vorgestellt und bildete den Abschluss einer Konferenz, bei der die OBG-Lösungen von Mindray einen wichtigen Schwerpunkt bildeten.

Während des Kongresses hielten Prof. Savino Gil Pugliese (Head of Fetal Surgery, University Hospital of Córdoba) und Prof. Roberto Albinagorta (ISUOG-Botschafter für Lateinamerika) die Scan-Demo-Sitzung ab, in der sie das Mindray Nuewa R9 Platinum durch fetale Herzen im ersten Trimester und komplexe gynäkologische Massen steuerten. Die kristallklare 4D-Darstellung, die hochauflösende Farbdarstellung und die intelligente Quantifizierung wurden von Hunderten von Teilnehmenden mit spontanem Beifall bedacht. „Dies ist ein absolut neues Kapitel in der Geschichte der Ultraschallmedizin", erklärte Albinagorta.

Als globale akademische Austauschplattform auf dem Gebiet des OBG-Ultraschalls konzentriert sich die ISUOG seit langem auf die Entwicklung der Ultraschallmedizin in der ganzen Welt. Im Einklang mit der Mission der ISUOG arbeitet Mindray mit Expertinnen und Experten zusammen, um die Ultraschallmedizin voranzubringen und die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Prof. Liona Poon, gewählte Präsidentin der ISUOG, erklärte hierzu: „Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie hängt von einer gemeinsamen Vision, Transparenz und dem Engagement für klinische Wirkung ab. Akademische Einrichtungen bringen wissenschaftliche Strenge und klinische Erkenntnisse ein, während Industriepartner die Instrumente und die Skalierbarkeit bieten, die für die Umsetzung von Innovationen in die Praxis erforderlich sind."

Vom Verkäufer zur Vorhut: Project 2030 ist geboren

Am 15. Mai startete Mindray Medical Imaging offiziell „Project 2030", das von der weltweiten Ultraschallgemeinschaft mit Spannung verfolgt wurde.

Bereits 2023 hat Mindray „Project 2025" ins Leben gerufen, das darauf abzielt, in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Ultraschallmedizin weiter voranzutreiben. Die Einrichtung von 68 Ultraschallschulen weltweit, die Unterstützung von mehr als 10.000 Ärztinnen und Ärzten, die Organisation von mehr als 2.000 akademischen Austauschveranstaltungen und die Veröffentlichung von mehr als 100 Artikeln – das ist die beeindruckende Bilanz des „Project 2025".

Von nun an wird Mindray das „Project 2030" weiter umsetzen. Gene Liang, General Manager, Medical Imaging von Mindray, betonte: „Unser Ziel ist es, kontinuierlich zur Entwicklung einer Ultraschall-Grundausbildung beizutragen und akademische Austauschplattformen aufzubauen, um die globale Kommunikation zu fördern. Wir sind führend in der Branche und bieten einen Mehrwert für die Gesundheitsversorgung von Frauen, indem wir den Zugang zu Technologien erleichtern. Geleitet von sozialer Verantwortung und gemeinsamer Fürsorge, werden wir es gemeinsam schaffen."

„Project 2030" ist auf den Weg gebracht worden. Die Uhr läuft ab jetzt.

Informationen zu Mindray

Mindray ist ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen, der sich dafür einsetzt, die Gesundheitsversorgung weltweit besser zugänglich zu machen.

