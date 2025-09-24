NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Söders Grundsatzrede und Visionen:

"Markus Söders Stärke ist die Analyse. Der CSU-Chef erkennt Chancen und Risiken, da fühlen sich andere noch im Status Quo zuhause. Halb Deutschland hat ihn für seine Weltraumpläne verspottet; inzwischen ist Bayern hier ein Hotspot. Als er kurz nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine - und damit, wie wir heute wissen, auf die Nato - eine Drohnenarmee gefordert hat, nahm das niemand ernst. Seitdem haben wir zwei Jahre verloren im Wettlauf gegen die Russen. Klar, Söder garniert seine Ideen mit symbolhaften, aber eigenwilligen Ideen. Neben seine Drohnenarmee hat er damals einen europäischen Flugzeugträger gesetzt. Der ist in den Köpfen hängen geblieben, nicht die Drohne. Das holt uns dafür heute umso brutaler ein."/yyzz/DP/men



