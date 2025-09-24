    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zu Söders Grundsatzrede und Visionen

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Söders Grundsatzrede und Visionen:

    "Markus Söders Stärke ist die Analyse. Der CSU-Chef erkennt Chancen und Risiken, da fühlen sich andere noch im Status Quo zuhause. Halb Deutschland hat ihn für seine Weltraumpläne verspottet; inzwischen ist Bayern hier ein Hotspot. Als er kurz nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine - und damit, wie wir heute wissen, auf die Nato - eine Drohnenarmee gefordert hat, nahm das niemand ernst. Seitdem haben wir zwei Jahre verloren im Wettlauf gegen die Russen. Klar, Söder garniert seine Ideen mit symbolhaften, aber eigenwilligen Ideen. Neben seine Drohnenarmee hat er damals einen europäischen Flugzeugträger gesetzt. Der ist in den Köpfen hängen geblieben, nicht die Drohne. Das holt uns dafür heute umso brutaler ein."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

