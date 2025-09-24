    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu Klingbeils Haushaltsentwurf

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition nutzt Finanzspielraum für Wünsche.
    • Verdacht der Zweckentfremdung bleibt bestehen.
    • Reformen müssen kreditfinanzierte Investitionen begleiten.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Klingbeils Haushaltsentwurf:

    "Die Koalition hat ihren neuen Finanzspielraum gleich zu Beginn genutzt, um sich noch alle möglichen Wünsche, von einer höheren Pendlerpauschale über Steuergeschenke für Gastronomen bis zur Mütterrente, zu erfüllen. Nun wird sie den Verdacht der Zweckentfremdung nicht mehr los. Wollen Union und SPD die Aufbruchstimmung, die ihre finanzpolitische Wende zwischenzeitlich erzeugt hat, nicht vollends verspielen, müssen sie nun bei einem zweiten Versprechen liefern: Die kreditfinanzierten Investitionen müssen durch wachstumssteigernde Reformen flankiert werden. Auf den Herbst der Schulden muss der von Kanzler Friedrich Merz versprochene Herbst der Reformen folgen."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

