    Pressestimme

    'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Nato-Antwort auf Drohnenangriffe

    LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Nato-Antwort auf Drohnenangriffe:

    "Möglich, dass es bei den jüngsten Drohnenvorfällen in Kopenhagen und Oslo abermals darum ging, Grenzen auszutesten, die Verteidigungsfähigkeit der Europäer auf die Probe zu stellen, Kriegsangst in den europäischen Bevölkerungen zu schüren und die Nato zu spalten. Denn längst nicht alle Mitglieder sind bereit, eine Eskalation im Osten zu riskieren. Entsprechend fällt die gestrige Warnung der Nato nach den Artikel-4-Konsultationen aus, die Estland beantragt hatte. Alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einzusetzen: Das soll nach Entschlossenheit klingen, der Begriff "Abschuss" fällt aber nicht. Alle Erklärungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nato eklatante Schwächen bei der Abwehr hybrider Bedrohungen und bei der Flughafensicherheit hat. Ein moderner Schutz vor Drohnen, vernetzte Sensorik, IT-Resilienz und eine intensivere Zusammenarbeit sind gefordert - und zwar schneller, als politische Mühlen bislang mahlen."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
