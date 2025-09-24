BGH prüft Zulässigkeit 'gewinnbringender' Untervermietung
- BGH prüft Zulässigkeit gewinnbringender Untervermietung.
- Vermieter kann Mietvertrag bei Verstoß kündigen.
- Streit um Erlaubnis zur Untervermietung ohne Gewinn.
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) muss klären, ob eine gewinnbringende Untervermietung von Wohnraum zulässig ist oder ob ein Vermieter den Mietvertrag dann fristgemäß kündigen kann. Im konkreten Fall hatte ein Mann den Angaben nach für eine Zweizimmerwohnung in Berlin monatlich eine Nettokaltmiete von 460 Euro gezahlt - die Wohnung aber zeitweise ohne Erlaubnis der Vermieterin für 962 Euro untervermietet. Gemäß der Mietpreisbremse wären laut BGH höchstens 748 Euro zulässig gewesen.
Ob der achte Zivilsenat in Karlsruhe schon am Mittwoch nach der Verhandlung (10.00 Uhr) ein Urteil spricht, war zunächst unklar. Das Amtsgericht Charlottenburg hatte die Räumungsklage der Vermieterin 2022 abgewiesen, das Landgericht Berlin gab ihr im Berufungsverfahren jedoch statt.
Es argumentierte, ein Vermieter müsse einem Mieter jedenfalls nicht ohne Beteiligung am Ertrag gestatten, mit einer Untervermietung wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Auch unabhängig davon habe ein Mieter keinen Anspruch auf Erlaubnis einer Untervermietung, die nicht mit den Vorschriften zur Mietpreisbremse vereinbar sei. Gegen die Entscheidung geht der Mann nun vor./kre/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 26,40 auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,06 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -9,07 %/+59,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Abwarten, solange alles so instabil ist.
Ich habe den Clown schon ausgeblendet. Bis zur nächsten HV sind wir wieder bei 34++ Prognose wurde erhöht. KGV Onvista unter 10. Immo Preise steigen, Wohnungsnot nimmt immer mehr zu etc. GL
I hau mi ab.