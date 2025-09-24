BGH prüft Zulässigkeit 'gewinnbringender' Untervermietung

Es argumentierte, ein Vermieter müsse einem Mieter jedenfalls nicht ohne Beteiligung am Ertrag gestatten, mit einer Untervermietung wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Auch unabhängig davon habe ein Mieter keinen Anspruch auf Erlaubnis einer Untervermietung, die nicht mit den Vorschriften zur Mietpreisbremse vereinbar sei. Gegen die Entscheidung geht der Mann nun vor./kre/DP/stw

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 26,40 auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,06 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -9,07 %/+59,12 % bedeutet.