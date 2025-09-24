Trump versteht die Situation genau

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich nach der von Donald Trump angekündigten Kehrtwende gegenüber Russland beim US-Präsidenten bedankt. "Mister President versteht die Situation genau und ist über alle Aspekte dieses Krieges gut informiert", schrieb Selenskyj in der Nacht auf Mittwoch auf der Plattform X. "Wir schätzen seine Entschlossenheit sehr, zur Beendigung dieses Krieges beizutragen." Er sei Trump für die starke Zusammenarbeit dankbar.

Zuvor hatte Trump nach einem Gespräch mit Selenskyj am Rande der UN-Generaldebatte in New York eine Kehrtwende in seinem Ukraine-Kurs verkündet: Er glaube, die Ukraine sei in der Lage, den Krieg gegen Russland mithilfe westlicher Verbündeter vollständig zu gewinnen, verkündete Trump auf seinem Sprachrohr Truth Social. Russland bezeichnete er als schwach. Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit in Gesprächen über ein Ende des Krieges auch mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine ins Spiel gebracht.