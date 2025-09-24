    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Selenskyj

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Unterstützung in der Luftabwehr nötig

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj fordert internationale Luftabwehrkoalition.
    • Sicherheitsgarantien müssen Russland überwinden können.
    • Trump sieht Ukraine fähig, Gebietsgewinne zu erzielen.

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue internationale Anstrengungen zur Luftabwehr gegen russische Angriffe in seinem Land angemahnt. "Wir schaffen heute mit Großbritannien, Frankreich und bereits mehr als 30 anderen Nationen eine Koalition der Willigen und eine neue Sicherheitsarchitektur", sagte Selenskyj im UN-Sicherheitsrat in New York. "Und wir zählen auf die Vereinigten Staaten als Absicherung."

    Selenskyj sagte, dass es Sicherheitsgarantien geben müsse, die Russland nicht überwinden kann. Ein Beispiel dafür sei eine bessere Luftabwehr. "Wenn wir unseren Luftraum stärken und mit einem gemeinsamen System gegen russische Raketen und Drohnen abriegeln könnten, dann wäre Russland gezwungen, die Luftangriffe einzustellen", sagte Selenskyj.

    Der Sicherheitsrat war zu einer Dringlichkeitssitzung zum Krieg in der Ukraine zusammengekommen. Selenskyj hatte in seine Rede anfangs eingeräumt, dass er immer wieder neu um Unterstützung seines Landes werben müsse und das weltweite Interesse an dem Krieg in der Ukraine abnehme.

    Am Rande der UN-Sitzungswoche hatte US-Präsident Donald Trump eine neue Haltung im Ukrainekonflikt verkündet. Er glaube, das Land sei in der Lage, mithilfe westlicher Verbündeter sein Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern. Russland bezeichnete er als schwach. Konkrete US-Maßnahmen zur militärischen Unterstützung der Ukraine versprach der Präsident keine./cfa/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Selenskyj Mehr Unterstützung in der Luftabwehr nötig Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue internationale Anstrengungen zur Luftabwehr gegen russische Angriffe in seinem Land angemahnt. "Wir schaffen heute mit Großbritannien, Frankreich und bereits mehr als 30 anderen Nationen eine …