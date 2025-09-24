Trump-Kehrtwende durch Russlands Eskalation ausgelöst

NEW YORK (dpa-AFX) - Russlands Verschleppung eines Friedensprozesses in der Ukraine hat US-Präsident Donald Trump nach Aussagen seines Außenministers zur Kehrtwende gegenüber Moskau bewogen. Trump habe "außerordentliche Geduld" bewiesen und auf einen diplomatischen Durchbruch gehofft. Doch dies sei nicht nur in Stagnation gemündet, "sondern wir sind in eine Phase potenzieller Eskalation eingetreten.

In den letzten Nächten und davor gab es die historisch höchste Zahl an Angriffen", sagte Rubio. Zudem beobachteten die USA die Verletzung von Lufträumen und das Eindringen von Drohnen und Flugzeugen in das Hoheitsgebiet benachbarter Länder.