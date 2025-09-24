Schon weihnachtliche Stimmung bei Niederegger in Lübeck

LÜBECK (dpa-AFX) - Draußen verfärben sich gerade die ersten Blätter an den Bäumen, doch in den Produktionshallen der Lübecker Traditionsfirma Niederegger herrscht schon Weihnachtsstimmung. Bereits Mitte August hat dort die Weihnachtsproduktion begonnen. "Den Anfang hat die Ware für den Export in die USA gemacht", sagte Unternehmenssprecherin Eva Mura. "Jetzt läuft die Produktion für Deutschland und Europa."

Wegen gestiegener Rohstoffpreise vor allem für Mandeln und Kakao müssen die Verbraucher in diesem Jahr für Produkte von Niederegger rund zehn Prozent mehr bezahlen. Grund für die Preissteigerung bei den Mandeln - einem wichtigen Rohstoff für die Marzipanproduktion - sei neben dem Zollstreit mit den USA auch die wachsende Nachfrage nach Mandelprodukten weltweit, sagte die Unternehmenssprecherin.