Studie
Potenzial von Starlink größer als angenommen
Foto: Starlink-Einheit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Potenzial von Elon Musks Satellitendienst Starlink in Deutschland ist offenbar größer als bislang angenommen.
Laut einer Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen, über die das "Handelsblatt" berichtet, könnte das Netz bis zu 13 Millionen Haushalte mit Downloadraten von rund 100 Megabit pro Sekunde versorgen. "Die Kapazität des Netzwerkes hat sich erheblich vergrößert", sagte Studienautor Kristof Obermann. Auftraggeber der Untersuchung ist der Breitbandverband Breko, in dem Unternehmen organisiert sind, die Starlink zunehmend als Wettbewerber sehen.
Starlink will mit günstigen Tarifen und wachsender Netzabdeckung in den deutschen Markt vordringen. Der Basisanschluss mit Downloadraten zwischen 45 und 130 Megabit pro Sekunde kostet derzeit 29 Euro im Monat. Ende 2024 nutzten laut Bundesnetzagentur bereits rund 83.000 Haushalte Satelliteninternet, fast alle davon Starlink.
Besonders im ländlichen Raum ohne flächendeckende Glasfaserversorgung gilt Starlink als Alternative zu herkömmlichen Anschlüssen. Während Glasfaser deutlich höhere Bandbreiten ermöglicht, punktet das Satelliteninternet unter anderem mit schneller Verfügbarkeit.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 22.09.25, 16:14
mitdiskutieren »
Immerhin fast 100km FSD bis zum Unfall, da stellt sich die Frage warum chinesische Käufer Tesla wegen falscher FSD Versprechen verklagen?
https://eletric-vehicles.com/tesla/tesla-sued-by-customers-in-china-over-fsd-promises-report/
Es gibt doch bestimmt eine Tesla Statistik, die besagt, ein menschlicher Fahrer hätte schon nach 42,0 km einen Unfall gehabt?Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 18.09.25, 16:09
mitdiskutieren »
Und wieder versuchte Tesla Daten zurück zu halten, diesmal bei Unfällen mit den Robotaxis:
https://electrek.co/2025/09/17/tesla-hide-3-robotaxi-accidents/
Wer traut dieser Firma, ausser ein paar uneinsichtigen fangirls noch?
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 17.09.25, 18:35
mitdiskutieren »
Profis setzen deshalb ein spezialisiertes Kalman Filter zur Signalfusion ein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalman-Filter
Dass der Technoking vom Mars mangels Bildung da Defizite beim Verständnis hat, ist an seiner dümmlichen Aussage zu erkennen. Schlimm ist, dass die fanbois ihm auch noch Beifall klatschen.
