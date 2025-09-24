Potenzial von Starlink größer als angenommen

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Tesla Inc. Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven des Pioniers der Elektromobilität Tesla -1,93 % Aktie 175 Aufrufe heute Spike1978 vor 14 Minuten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Potenzial von Elon Musks Satellitendienst Starlink in Deutschland ist offenbar größer als bislang angenommen.Laut einer Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen, über die das "Handelsblatt" berichtet, könnte das Netz bis zu 13 Millionen Haushalte mit Downloadraten von rund 100 Megabit pro Sekunde versorgen. "Die Kapazität des Netzwerkes hat sich erheblich vergrößert", sagte Studienautor Kristof Obermann. Auftraggeber der Untersuchung ist der Breitbandverband Breko, in dem Unternehmen organisiert sind, die Starlink zunehmend als Wettbewerber sehen.Starlink will mit günstigen Tarifen und wachsender Netzabdeckung in den deutschen Markt vordringen. Der Basisanschluss mit Downloadraten zwischen 45 und 130 Megabit pro Sekunde kostet derzeit 29 Euro im Monat. Ende 2024 nutzten laut Bundesnetzagentur bereits rund 83.000 Haushalte Satelliteninternet, fast alle davon Starlink.Besonders im ländlichen Raum ohne flächendeckende Glasfaserversorgung gilt Starlink als Alternative zu herkömmlichen Anschlüssen. Während Glasfaser deutlich höhere Bandbreiten ermöglicht, punktet das Satelliteninternet unter anderem mit schneller Verfügbarkeit.