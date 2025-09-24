Micron überrascht mit starken Zahlen – Aktie reagiert dennoch verhalten

Unter dem Strich belief sich der Nettogewinn auf 3,2 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,83 US-Dollar je Aktie. Vor einem Jahr lag das Ergebnis bei lediglich 887 Millionen US-Dollar bzw. 79 Cent je Aktie. Damit konnte Micron seinen Gewinn binnen zwölf Monaten fast vervierfachen. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 46 Prozent.

Konkret meldete Micron ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,03 US-Dollar, während die Experten im Schnitt nur mit 2,86 US-Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz lag mit 11,32 Milliarden US-Dollar leicht über den Marktschätzungen von 11,22 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal peilt das Unternehmen einen Umsatz von rund 12,5 Milliarden US-Dollar an, was deutlich über den von LSEG ermittelten Analystenerwartungen von 11,94 Milliarden US-Dollar liegt.

Einen wesentlichen Anteil daran hatte die Sparte für Cloud-Speicher, die mit 4,54 Milliarden US-Dollar Umsatz mehr als das Dreifache des Vorjahres beisteuerte. Das klassische Geschäft mit Speicherlösungen für Rechenzentren verzeichnete dagegen einen Rückgang um 22 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar.

Micron profitiert stark vom KI-Boom, denn moderne Chips – etwa von Nvidia – benötigen enorme Mengen an Hochleistungs-Arbeitsspeicher (High Bandwidth Memory), den Micron liefert. CEO Sanjay Mehrotra betonte, dass Micron als einziger US-amerikanischer Speicherhersteller in einer einzigartigen Position sei, um die Chancen im KI-Markt zu nutzen.

Trotz der glänzenden Zahlen blieb die Kursreaktion an der Börse verhalten. Die Aktie, die sich im Jahr 2025 bereits fast verdoppelt hat, schwankte im nachbörslichen Handel deutlich. Experten verweisen auf die hohen Erwartungen. Um die Rallye zu rechtfertigen, müsse Micron weiter kräftig nachlegen.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq steht sie aktuell mit weniger als 0,5 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 167,13 US-Dollar (Stand: 07:15 Uhr MESZ).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



