Amadeus FiRe: Masterplan-Übernahme stärkt digitale B2B-Bildung

Amadeus Fire Group übernimmt 100% der Anteile an der E-Learning-Plattform Masterplan com GmbH für rund 20 Millionen Euro.

Die Akquisition stärkt die Position von Amadeus Fire im wachsenden Markt für digitale B2B-Weiterbildung, der durch KI einen Paradigmenwechsel erlebt.

Masterplan bietet über 3.500 Videokurse in mehr als 26 Sprachen an und hat über 300 Firmenkunden, darunter DAX-Unternehmen.

Die Plattform ist cloud-basiert, lässt sich in bestehende HR-Systeme integrieren und hat ein hohes Cross-Selling-Potenzial.

Die Nachfrage nach digitaler Weiterbildung steigt, 82% der Unternehmen planen, ihre Schulungsbudgets zu erhöhen, was den strukturellen Weiterbildungsbedarf verstärkt.

Das Ziel von Amadeus Fire ist der Aufbau einer marktführenden B2B-Lern-Plattform, die skalierbare Weiterbildung bietet und die Transformation von Unternehmen und Gesellschaften unterstützt.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum Q3/9M 2025 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 28.10.2025.

Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,30EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.000,04PKT (+0,16 %).





