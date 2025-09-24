    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amadeus FiRe: Masterplan-Übernahme stärkt digitale B2B-Bildung

    Amadeus Fire übernimmt Masterplan com GmbH und setzt neue Maßstäbe im digitalen B2B-Lernen.

    Amadeus FiRe: Masterplan-Übernahme stärkt digitale B2B-Bildung
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Amadeus Fire Group übernimmt 100% der Anteile an der E-Learning-Plattform Masterplan com GmbH für rund 20 Millionen Euro.
    • Die Akquisition stärkt die Position von Amadeus Fire im wachsenden Markt für digitale B2B-Weiterbildung, der durch KI einen Paradigmenwechsel erlebt.
    • Masterplan bietet über 3.500 Videokurse in mehr als 26 Sprachen an und hat über 300 Firmenkunden, darunter DAX-Unternehmen.
    • Die Plattform ist cloud-basiert, lässt sich in bestehende HR-Systeme integrieren und hat ein hohes Cross-Selling-Potenzial.
    • Die Nachfrage nach digitaler Weiterbildung steigt, 82% der Unternehmen planen, ihre Schulungsbudgets zu erhöhen, was den strukturellen Weiterbildungsbedarf verstärkt.
    • Das Ziel von Amadeus Fire ist der Aufbau einer marktführenden B2B-Lern-Plattform, die skalierbare Weiterbildung bietet und die Transformation von Unternehmen und Gesellschaften unterstützt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum Q3/9M 2025 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 28.10.2025.

    Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,30EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.000,04PKT (+0,16 %).


    Amadeus FiRe

    0,00 %
    -3,39 %
    -18,96 %
    -34,44 %
    -43,97 %
    -40,42 %
    -51,51 %
    -34,26 %
    +253,01 %
    ISIN:DE0005093108WKN:509310





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amadeus FiRe: Masterplan-Übernahme stärkt digitale B2B-Bildung Amadeus Fire übernimmt Masterplan com GmbH und setzt neue Maßstäbe im digitalen B2B-Lernen.