Amadeus FiRe: Masterplan-Übernahme stärkt digitale B2B-Bildung
Amadeus Fire übernimmt Masterplan com GmbH und setzt neue Maßstäbe im digitalen B2B-Lernen.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Amadeus Fire Group übernimmt 100% der Anteile an der E-Learning-Plattform Masterplan com GmbH für rund 20 Millionen Euro.
- Die Akquisition stärkt die Position von Amadeus Fire im wachsenden Markt für digitale B2B-Weiterbildung, der durch KI einen Paradigmenwechsel erlebt.
- Masterplan bietet über 3.500 Videokurse in mehr als 26 Sprachen an und hat über 300 Firmenkunden, darunter DAX-Unternehmen.
- Die Plattform ist cloud-basiert, lässt sich in bestehende HR-Systeme integrieren und hat ein hohes Cross-Selling-Potenzial.
- Die Nachfrage nach digitaler Weiterbildung steigt, 82% der Unternehmen planen, ihre Schulungsbudgets zu erhöhen, was den strukturellen Weiterbildungsbedarf verstärkt.
- Das Ziel von Amadeus Fire ist der Aufbau einer marktführenden B2B-Lern-Plattform, die skalierbare Weiterbildung bietet und die Transformation von Unternehmen und Gesellschaften unterstützt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum Q3/9M 2025 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 28.10.2025.
Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,30EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.000,04PKT (+0,16 %).
0,00 %
-3,39 %
-18,96 %
-34,44 %
-43,97 %
-40,42 %
-51,51 %
-34,26 %
+253,01 %
