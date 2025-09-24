JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Swiss Re von 170 auf 160 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Rückversicherungsmarkt dürfte sich 2026 abschwächen, schrieb Kamran Hossain in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse. Er sei ein "Fan" des Turnarounds und der verbesserten Ergebnisstabilität der Schweizer, in der Bewertung hätten sie gegenüber der Konkurrenz aber inzwischen aufgeholt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 19:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 150,9EUR auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 07:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 170
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 170
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte