Heritage Mining wertet Projektportfolio mit Melba-Übernahme erneut auf!

Mit Advanced Gold Exploration hat sich Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) über den Erwerb eines 75%igen Anteils an der im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario gelegenen Melba-Mine verständigt. Diese war in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Produktion und überzeugt durch die dort entdeckten hohen Goldgehalte. Eine auf der Blue-Vein im Jahr 1939 genommene Massenprobe enthielt 0,21 Unzen oder 6,63 g/t Gold. In einer anderen Probe konnten sogar 10,327 Unzen (!) Gold über eine Länge von 60 Fuß nachgewiesen werden.

Die historischen Daten sind sehr vielversprechend und unterstreichen den Wert dieses im Kirkland-Lake-Golddistrikt gelegenen Projekts. Außergewöhnlich gut ist auch die Infrastruktur, denn das Projekt liegt nur sieben Kilometer westlich des King’s Highway 11, der auf diesem Abschnitt die Städte Kirkland Lake und Cochrane miteinander verbindet. Damit liegt die Melba-Mine nahe der Grenze zu Québec im Zentrum eines seit über 100 Jahren aktiv erschlossenen Bergbaugebiets. Es enthält auch heute noch sehr viel aktive Minen, die innerhalb des Abitibi Greenstone Belts tätig sind.

Das Melba-Projekt umfasst Einzel-Claims mit einer Fläche von 1.522,70 Hektar und beinhaltet auch eine Bergbaukonzession. Das geologisch bestimmende Element der Struktur ist ein Kontakt zwischen dem dioritischem Grünstein im Süden und der tonhaltigen Grauwacke im Norden. Der Kontakt verläuft in Richtung Norden 50-60 Grad westlich und neigt sich nach Norden. Derzeit noch unklar ist, ob die Grauwacke-Struktur Teil einer synklinalen Sedimentmulde ist, die jünger als der Grünstein ist, oder ob sie Teil eines Sedimentbandes ist, das zur Grünsteinreihe gehört. Fest steht jedoch, dass die Grauwacke-Struktur von Porphyr-Gängen durchschnitten wird, die parallel zum Kontakt verlaufen.

Exzellente historische Bohr- und Explorationsergebnisse

Die wichtigste goldhaltige Ader des Projekts ist die üblicherweise als „Blue Vein” bezeichnete Struktur. Sie verläuft ebenfalls parallel zum Kontakt, liegt jedoch innerhalb der Sedimente. Sie streckt sich 55 Grad westlich nach Norden und fällt um 55 Grad nach Norden ab. Die Aderstruktur geht mit Scherungen und Alterationen einher und weist auch ein Muster aus Querbrüchen auf, die zu Verwerfungen in der Hauptader geführt haben. Dies hat die Entwicklung unregelmäßiger Adern in den angrenzenden Gesteinen begünstigt. In der Nähe des Schachts ist die Hauptader um 18,2 Meter nach Norden verschoben und auch unter Tage wurden weitere Verschiebungen festgestellt.

Bei den hier im vergangenen Jahrhundert durchgeführten Bohrungen wurden zahlreiche Feldspatporphyr-, Diorit- und basische Syenit-Gänge durchschnitten. Ein erheblicher Teil der Bohrkerne wies Alterationen und sichtbares Gold auf. Im Jahr 1936 bohrte Melba Gold Mines Limited beispielsweise auf dem Projekt 20 Diamantbohrlöcher mit denen die Blue Vein durchschnitten wurde. Dabei konnte in den ersten zehn von 18 Bohrlöcher sichtbares Gold erkannt werden.

An diesen Erfolg knüpften drei Jahre später die Massenproben an, die The Teck-Hughes Mines Limited auf der Blue Vein entnahm. Eine Kanalprobe ergab 10,327 Unzen Gold pro Tonne über eine Länge von 4,5 Fuß und die Massenprobe glänzte mit 0,210 Unzen bzw. 6,63 g/t Gold. Auf dem Gelände lagern noch 2.000 Tonnen abgebautes Erz, das aus den unterirdischen Stollen stammt. Da das Projekt über eine Bergbaukonzession verfügt, ist ihre Verarbeitung und Aufbereitung eine interessante Option für Heritage Mining.

Heritage Mining erwirbt Melba zu sehr attraktiven Konditionen

Nicht nur das Projekt an sich sticht durch seine hohen Goldgehalte hervor. Für Heritage Mining spricht auch, dass es dem Unternehmen gelang, sich die Mehrheit an dieser attraktiven Liegenschaft zu sehr günstigen Konditionen zu sichern. Als Gegenleistung für den Übertrag von 75% der Anteil erhält Advanced Gold Exploration Inc. als Verkäufer für im Vorfeld erbrachte technische Dienstleistungen eine Aufwandsentschädigung von 40.000 kanadischen Dollar (CAD). Sie werden acht monatlichen Raten von jeweils 5.000 CAD bezahlt werden.

Neben dieser Barkomponente erhält der Verkäufer Stammaktien von Heritage Mining mit einem angenommenen Gesamtwert von 350.000 CAD. Sie werden dem Verkäufer zu vier unterschiedlichen Zeitpunkten übergeben und beinhalten deshalb auch unterschiedliche Preise für die auszugebenden Aktien. Die ersten 25% dieser Aktien werden dem Verkäufer beim Abschluss des Kaufvertrags übergeben. Ihr Kurs ist der Schlusskurs der Aktie am Tag des Verkaufs.

Kurz vor dem Ende des Jahres, am 21. Dezember 2025, werden dem Käufer weitere 25% des Verkaufspreises in Aktien bezahlt. Ihr Kurs wird aus dem durchschnittlichen Kurs der letzten 20 Handelstage vor dem 21. Dezember ermittelt. Die verbleibenden beiden Viertel der Summe werden am 21. März 2026 und am 19. Juni 2026 zu den jeweiligen Kursen an den Verkäufer übergeben. Für Heritage Mining hat die gewählte Lösung den Vorteil, dass einerseits die Barmittel des Unternehmens geschont werden und andererseits keine starke Verwässerung der Altaktionäre eintritt.

Sollte die Börse in Toronto die Übernahme wie erwartet genehmigen, gelingt Heritage Mining nicht nur eine äußerst interessante Akquisition, sondern das Unternehmen wird anschließend auch im zentralen Teil des Kirkland-Lake-Golddistrikts tätig und wertet sein Projektportfolio damit spürbar und prominent auf.

