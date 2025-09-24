    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Leichte Verluste erwartet

    • Dax startet schwächer, 0,2% Rückgang auf 23.558 Punkte.
    • US-Märkte geben nach Rekorden leicht nach, Dow -0,19%.
    • Asien verzeichnet Gewinne, Nikkei und CSI-300 steigen.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Das Hin und Her des Dax um die Marke von 23.600 Punkten dürfte am Mittwoch mit einem schwächeren Start weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 23.558 Punkte. Von der Wall Street kommen keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen haben am Vorabend ihrer jüngsten Rekordjagd etwas Tribut gezollt. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede. Hierzulande werden die Blicke der Anleger auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gerichtet, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zeigt.

    USA: - VERLUSTE NACH REKORDEN - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag der Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stellte gleich zu Beginn eine neue Bestmarke auf, rutschte dann aber ab und verabschiedete sich 0,19 Prozent tiefer. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 startete schon mit Verlusten - zum Handelsende notierte er 0,73 Prozent tiefer bei 24.580,17 Punkten. Er hatte am Vortag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte Nvidia und Apple etwas stärker zugelegt als die anderen Indizes und auch eine neue Bestmarke aufgestellt.

    ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Nikkei 225 legte nach der Feiertagspause am Vortag zuletzt minimal zu. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 0,6 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um rund ein Prozent nach oben. Erhöhte Investitionen in Künstliche Intelligenz bei Alibaba sorgten für positive Stimmung im Technologiesektor.

    DAX 23.611,33 0,36%
    XDAX 23.554,76 -0,07%
    EuroSTOXX 50 5.472,39 0,56%
    Stoxx50 4.599,90 0,09%

    DJIA 46.292,78 -0,19%
    S&P 500 6.656,92 -0,55%
    NASDAQ 100 24.580,17 -0,73%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 128,27 0,02%°

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1801 -0,12%
    USD/Yen 147,92 0,19%
    Euro/Yen 174,56 0,07%°

    BITCOIN:

    Bitcoin 112.280 0,23%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    Brent 67,74 0,11 USD WTI 63,54 0,13 USD°

    /jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 254,4 auf Nasdaq (24. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,67 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +14,89 %/+26,10 % bedeutet.




    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
